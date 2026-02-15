泰國大選落幕 民調：民眾質疑選委會懲處舞弊能力

快訊

中央社／ 曼谷15日專電

泰國大選8日結束後，出現逾百起的選舉舞弊投訴及示威活動，顯示部分選民仍認為大選缺乏公信力。根據最新民調顯示，多數民眾對選舉委員會懲處選舉舞弊事件缺乏信心。

泰國國立發展管理學院（National Institute ofDevelopment Administration，NIDA）發布最新民調顯示，大多數泰國選民對選委會在大選中的運作大致感到滿意，但許多人對選委會能懲處選舉舞弊者抱持懷疑態度。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，泰國國立發展管理學院2月11日至12日，針對全國1310名選民進行調查，了解他們對選舉舞弊事件的看法及對選委會表現的評價。

泰國大選爆發多起選舉違規爭議，像是泰國東部春武里府（Chonburi）出現未密封的投票箱，其他各地也出現關於選舉違規的投訴，使外界對大選的公信力產生質疑。

大學生組成的示威民眾日前曾到位於曼谷的選委會辦公室，要求選委會進行全國重新計票，並在部分選區重新舉行選舉，同時還要求選委會官員辭職。

選委會日前已表示會介入調查，但外界分析全國重新計票的可能性很低，因大多數遭到投訴可能舞弊的區域僅限於少數幾個投票站。

當被問及2月8日選舉期間其選區是否有舞弊行為時，有40.08%的受訪者表示絕對沒有舞弊；另有23.51%的受訪者表示不確定；19.54%的受訪者認為可能有舞弊，16.87%的受訪者認為有舞弊事件。

另外，有58.28%的人認為，選委會無法懲處任何涉及舞弊事件的人員。

曼谷郵報（Bangkok Post）指出，民調結果顯示，儘管多數選民對選委會在大選中的運作大致感到滿意，但對其懲處選舉舞弊的能力，仍普遍抱持懷疑態度。

