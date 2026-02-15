美法聯手緝毒 太平洋海域查獲2.4噸古柯鹼

（中央社法屬玻里尼西亞首府巴比提14日綜合外電報導）法國當局今天表示，在與美國的聯合行動中，於太平洋一艘船隻上查獲2.4噸古柯鹼。隨著當局加強在玻里尼西亞海域攔截行動，這是最新一次重大緝毒成果。

這批毒品共100捆，於12日查獲。該船隨後被允許繼續航行至目的地，但官員未透露目的地。

法屬玻里尼西亞高級專員公署在聲明中表示：「根據國際法適用的相關慣例…該船隻及其船員恢復航行。」

聲明補充說，這項行動是在「與美國政府機構合作」下進行。

聲明並未具體說明該船懸掛哪國國旗或從何處出發。

過去1個月，法國當局在玻里尼西亞周邊海域查獲近12公噸古柯鹼，其中包括3批每批介於2至5公噸之間的毒品。

聯合國近年表示，販運古柯鹼和甲基安非他命的有組織犯罪集團已擴大其在太平洋地區的活動範圍。

根據聯合國說法，大量毒品從北美和南美運往澳洲與紐西蘭市場。

2025年，法國海軍在全球查獲創紀錄的87.6公噸毒品，其中包括58公噸古柯鹼。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885