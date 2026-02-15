快訊

路邊撿到「又臭又跩的禿毛醜浪犬」 細心照顧一年後讓所有人吃驚

好奇同事年終…彰化農會員工「私查36筆帳戶」還討論 遭檢舉送辦

宜蘭包裹爆炸害2傷！犯嫌背景曝光 警：有能力製作爆裂物

美法聯手緝毒 太平洋海域查獲2.4噸古柯鹼

中央社／ 中央社

（中央社法屬玻里尼西亞首府巴比提14日綜合外電報導）法國當局今天表示，在與美國的聯合行動中，於太平洋一艘船隻上查獲2.4噸古柯鹼。隨著當局加強在玻里尼西亞海域攔截行動，這是最新一次重大緝毒成果。

這批毒品共100捆，於12日查獲。該船隨後被允許繼續航行至目的地，但官員未透露目的地。

法屬玻里尼西亞高級專員公署在聲明中表示：「根據國際法適用的相關慣例…該船隻及其船員恢復航行。」

聲明補充說，這項行動是在「與美國政府機構合作」下進行。

聲明並未具體說明該船懸掛哪國國旗或從何處出發。

過去1個月，法國當局在玻里尼西亞周邊海域查獲近12公噸古柯鹼，其中包括3批每批介於2至5公噸之間的毒品。

聯合國近年表示，販運古柯鹼和甲基安非他命的有組織犯罪集團已擴大其在太平洋地區的活動範圍。

根據聯合國說法，大量毒品從北美和南美運往澳洲與紐西蘭市場。

2025年，法國海軍在全球查獲創紀錄的87.6公噸毒品，其中包括58公噸古柯鹼。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 西亞 法國

延伸閱讀

蘇丹準軍事組織攻擊達佛 聯合國：3天逾6000死

防火巷內隨地解放被盯上 通緝犯推開警員狂逃50公尺仍被逮

艾普斯坦案延燒 法國成立專責小組徹查涉案公民

法國青年遭毆打致死 馬克宏籲各方冷靜克制

相關新聞

日本擬解禁武器出口限制！依殺傷力分級 出售國家限定2條件

讀賣新聞報導，日本執政的自民黨取得眾議院2/3多數席次後，日相高市早苗已著手推動解禁武器出口限制。日本政府與執政的自民黨...

澤倫斯基開條件願簽停戰協議！美國務卿魯比歐轉達川普1句話

衛報報導，美國、俄羅斯與烏克蘭預計17日起在日內瓦舉行三方會談前，烏克蘭總統澤倫斯基14日在慕尼黑安全會議表示，烏方需要...

大阪固力果看板旁爆砍人1死2傷！21歲嫌落網 目擊者曝駭人現場

綜合NHK與產經新聞報導，大阪道頓堀著名的固力果「跑跑人」看板附近，14日深夜發生持刀傷人，一名17歲少年送醫後不治，另...

美中關係再掀波瀾？川普同意美國將施壓伊朗降低對中國出口石油

美國持續加強中東軍事部署、施壓伊朗之際，政治新聞網站Axios 14日報導，兩名知情的美國官員透露，美國總統川普與以色列...

普亭被控強效毒素殺害頭號政敵納瓦尼！俄羅斯回應反酸1句話

歐洲五國14日聯合指控，俄羅斯利用箭毒蛙強效毒素殺害總統普亭的頭號政敵納瓦尼，俄國同日駁斥這是「西方宣傳騙局」，並反酸「...

海外香港人聲援黎智英：國安法之下人民噤聲

海外香港人及中國民主人士今天聚集洛杉磯中國領事館前，聲援遭判刑20年的香港壹傳媒集團創辦人黎智英。流亡海外的香港青年梁啟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。