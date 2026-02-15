快訊

好奇同事年終…彰化農會員工「私查36筆帳戶」還討論 遭檢舉送辦

宜蘭包裹爆炸害2傷！犯嫌背景曝光 警：有能力製作爆裂物

整理／過年何時有垃圾車？六都垃圾停收、恢復清運時間點一次看

澤倫斯基開條件願簽停戰協議！美國務卿魯比歐轉達川普1句話

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基14日出席慕尼黑安全會議。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基14日出席慕尼黑安全會議。歐新社

衛報報導，美國、俄羅斯與烏克蘭預計17日起在日內瓦舉行三方會談前，烏克蘭總統澤倫斯基14日在慕尼黑安全會議表示，烏方需要美國提供至少20年、具法律效力且內容明確的安全保證，「才能有尊嚴地簽署和平協議」。

美方也在會後釋出訊號。美國國務卿魯比歐14日在慕尼黑安全會議會晤澤倫斯基後，在社群平台X發文表示，他已向澤倫斯基轉達川普對俄烏戰的立場，「希望找到一勞永逸的解方，徹底停止傷亡」。

澤倫斯基同時披露，美國目前僅提出15年的安全保證，但烏方希望至少20年，且必須是「在法律上滴水不漏」的協議，並清楚列出一旦和平協議生效，美方將如何協助一支預計部署進入烏克蘭的歐洲維和部隊。

針對美方要求烏克蘭在5月15日前舉行選舉的壓力，澤倫斯基強調，選舉只能在宣布停火2個月後才能進行，以確保選民安全。他也指出，美方曾告知他，若烏克蘭撤出頓巴斯（Donbas），和平就能更快到來；但他堅稱這不可能，因當地仍有烏克蘭人居住。

澤倫斯基也說，他14日稍早已與魯比歐、白宮特使威科夫（Steve Witkoff）及庫許納（Jared Kushner）對話，並期盼日內瓦三方會談能「真正有成效」。

此外，澤倫斯基呼籲歐盟應給出烏克蘭明確的入盟時間表；部分歐盟官員曾提出，最快可能在2027年。

衛報報導指出，歐洲近期對美國在對烏安全保證上的表態遲疑感到挫折。歐方認為，華府至今仍未清楚交代：若達成和平協議，願向烏克蘭提供哪些具體安全承諾；且相關保障應在簽署協議前先行明確，這被視為美歐關係裂痕中最難癒合的核心癥結。

在此背景下，魯比歐在慕尼黑安全會議演說中釋出願與歐洲以夥伴關係合作的訊號，歐洲領袖也因渴望看到關係回暖而予以肯定；但魯比歐同時強調合作有前提，稱若歐洲在氣候、移民與關稅等議題未滿足華府提出的川普式條件，美國將選擇單獨行動。

烏克蘭 澤倫斯基 美國 魯比歐 川普

延伸閱讀

川普分享歧視影片 歐巴馬首度回應：缺乏羞恥

俄烏戰火燒近4年 澤倫斯基：美國過於頻繁要求烏克蘭讓步

避免美歐分歧繼續深化 魯比歐安撫跨大西洋關係

堅持戴悼戰亡運動員頭盔參賽…烏選手遭取消資格 澤倫斯基發聲批評

相關新聞

澤倫斯基開條件願簽停戰協議！美國務卿魯比歐轉達川普1句話

衛報報導，美國、俄羅斯與烏克蘭預計17日起在日內瓦舉行三方會談前，烏克蘭總統澤倫斯基14日在慕尼黑安全會議表示，烏方需要...

大阪固力果看板旁爆砍人1死2傷！21歲嫌落網 目擊者曝駭人現場

綜合NHK與產經新聞報導，大阪道頓堀著名的固力果「跑跑人」看板附近，14日深夜發生持刀傷人，一名17歲少年送醫後不治，另...

美中關係再掀波瀾？川普同意美國將施壓伊朗降低對中國出口石油

美國持續加強中東軍事部署、施壓伊朗之際，政治新聞網站Axios 14日報導，兩名知情的美國官員透露，美國總統川普與以色列...

普亭被控強效毒素殺害頭號政敵納瓦尼！俄羅斯回應反酸1句話

歐洲五國14日聯合指控，俄羅斯利用箭毒蛙強效毒素殺害總統普亭的頭號政敵納瓦尼，俄國同日駁斥這是「西方宣傳騙局」，並反酸「...

海外香港人聲援黎智英：國安法之下人民噤聲

海外香港人及中國民主人士今天聚集洛杉磯中國領事館前，聲援遭判刑20年的香港壹傳媒集團創辦人黎智英。流亡海外的香港青年梁啟...

冬天遊日本避人潮 北海道札幌36小時行程攻略讓你抄

想體驗冬季日本，又不想在京都、東京與大阪的人潮中消磨假期？日本北方其實有一個相對清幽的選擇：札幌。從東京搭火車前往需一整天（搭機約1.5小時），正因與「東京—大阪—京都」這條高度擁擠的黃金路線離得夠遠，使這座城市得以保留迷人的風貌與悠緩的生活步調。 紐約時報報導，這座位於北海道的雪國首府，正積極迎接更多國際旅客，街頭外語指標明顯增加，中高階飯店也陸續開幕；寒冷海域孕育出的飲食文化，例如碩大的帝王蟹與肥美干貝，成了吸引饕客的重要理由。紐時「36小時」專欄請駐日本8年的記者戴維斯（River Davis）與當地記者能登谷喜子（Kiuko Notoya）規畫行程，讓你用短短一個周末，好好認識這座城市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。