快訊

路邊撿到「又臭又跩的禿毛醜浪犬」 細心照顧一年後讓所有人吃驚

好奇同事年終…彰化農會員工「私查36筆帳戶」還討論 遭檢舉送辦

宜蘭包裹爆炸害2傷！犯嫌背景曝光 警：有能力製作爆裂物

澳洲AUKUS核潛艦計畫 將斥資27億美元建造船廠

中央社／ 雪梨15日綜合外電報導

澳洲今天表示，將斥資39億澳元（約新台幣867億元）推進一座造船廠的建設，這座造船廠將有助於在與澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）防禦協議下，交付核動力潛艦

路透社報導，於2021年宣布的AUKUS是澳洲史上最大規模的國防投資。

根據協議，由美軍指揮的維吉尼亞級（Virginia-Class）潛艦將自2027年起駐紮澳洲，約從2030年起將有數艘維吉尼亞級潛艦出售給澳洲，而英國和澳洲則將建造新一級的AUKUS核動力潛艦。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）將這筆39億澳元形容為一筆頭期款，用以在南澳州（SouthAustralia）首府阿得雷德（Adelaide）的郊區奧斯本（Osborne）交付新造船廠。

艾班尼斯透過聲明表示：「投資奧斯本的潛艦造船廠，對於交付澳洲的常規武裝核動力潛艦至關重要。」

他說，官方預測，這項建設的總成本在「未來數十年」將達到300億澳元。

奧斯本將是澳洲的國營ASC造船廠與英國航太系統公司（BAE Systems）共同建造澳洲核動力潛艦艦隊的地點，這是AUKUS協議的核心部分。

五角大廈去年12月對AUKUS計畫進行審查發現，有機會能讓這份協議奠定在「最穩固的基礎」上，其中包括確保澳洲正以夠快的速度推進，以建立其核動力潛艦的能力。

南澳州州長馬利諾斯卡斯（Peter Malinauskas）在聲明中表示，這筆頭期款將用於為造船廠建設所需的基礎設施。

澳洲 潛艦 AUKUS

延伸閱讀

淘金客湧向「金三角」 澳洲去年發1.6萬淘金證創紀錄

威力彩翻轉人生！最年輕得主18歲抱走8.5億赴澳留學 現況成謎

經典賽／澳、韓一定要拿下 徐若熙、古林睿煬不無可能同場出賽

基亞與澳洲機構簽 MOU

相關新聞

日本擬解禁武器出口限制！依殺傷力分級 出售國家限定2條件

讀賣新聞報導，日本執政的自民黨取得眾議院2/3多數席次後，日相高市早苗已著手推動解禁武器出口限制。日本政府與執政的自民黨...

澤倫斯基開條件願簽停戰協議！美國務卿魯比歐轉達川普1句話

衛報報導，美國、俄羅斯與烏克蘭預計17日起在日內瓦舉行三方會談前，烏克蘭總統澤倫斯基14日在慕尼黑安全會議表示，烏方需要...

大阪固力果看板旁爆砍人1死2傷！21歲嫌落網 目擊者曝駭人現場

綜合NHK與產經新聞報導，大阪道頓堀著名的固力果「跑跑人」看板附近，14日深夜發生持刀傷人，一名17歲少年送醫後不治，另...

美中關係再掀波瀾？川普同意美國將施壓伊朗降低對中國出口石油

美國持續加強中東軍事部署、施壓伊朗之際，政治新聞網站Axios 14日報導，兩名知情的美國官員透露，美國總統川普與以色列...

普亭被控強效毒素殺害頭號政敵納瓦尼！俄羅斯回應反酸1句話

歐洲五國14日聯合指控，俄羅斯利用箭毒蛙強效毒素殺害總統普亭的頭號政敵納瓦尼，俄國同日駁斥這是「西方宣傳騙局」，並反酸「...

海外香港人聲援黎智英：國安法之下人民噤聲

海外香港人及中國民主人士今天聚集洛杉磯中國領事館前，聲援遭判刑20年的香港壹傳媒集團創辦人黎智英。流亡海外的香港青年梁啟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。