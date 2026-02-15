澳洲AUKUS核潛艦計畫 將斥資27億美元建造船廠

澳洲今天表示，將斥資39億澳元（約新台幣867億元）推進一座造船廠的建設，這座造船廠將有助於在與澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）防禦協議下，交付核動力潛艦。

路透社報導，於2021年宣布的AUKUS是澳洲史上最大規模的國防投資。

根據協議，由美軍指揮的維吉尼亞級（Virginia-Class）潛艦將自2027年起駐紮澳洲，約從2030年起將有數艘維吉尼亞級潛艦出售給澳洲，而英國和澳洲則將建造新一級的AUKUS核動力潛艦。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）將這筆39億澳元形容為一筆頭期款，用以在南澳州（SouthAustralia）首府阿得雷德（Adelaide）的郊區奧斯本（Osborne）交付新造船廠。

艾班尼斯透過聲明表示：「投資奧斯本的潛艦造船廠，對於交付澳洲的常規武裝核動力潛艦至關重要。」

他說，官方預測，這項建設的總成本在「未來數十年」將達到300億澳元。

奧斯本將是澳洲的國營ASC造船廠與英國航太系統公司（BAE Systems）共同建造澳洲核動力潛艦艦隊的地點，這是AUKUS協議的核心部分。

五角大廈去年12月對AUKUS計畫進行審查發現，有機會能讓這份協議奠定在「最穩固的基礎」上，其中包括確保澳洲正以夠快的速度推進，以建立其核動力潛艦的能力。

南澳州州長馬利諾斯卡斯（Peter Malinauskas）在聲明中表示，這筆頭期款將用於為造船廠建設所需的基礎設施。