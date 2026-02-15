普亭被控強效毒素殺害頭號政敵納瓦尼！俄羅斯回應反酸1句話

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯當局2024年2月16日通報異議人士納瓦尼身亡，當日波蘭民眾聚集俄國駐華沙使館外抗議。路透
俄羅斯當局2024年2月16日通報異議人士納瓦尼身亡，當日波蘭民眾聚集俄國駐華沙使館外抗議。路透

歐洲五國14日聯合指控，俄羅斯利用箭毒蛙強效毒素殺害總統普亭的頭號政敵納瓦尼俄國同日駁斥這是「西方宣傳騙局」，並反酸「什麼人會相信這種跟青蛙有關的鬼話」。

英國、法國、德國、瑞典及荷蘭等國聲明，根據毒理學調查分析納瓦尼遺體樣本認定，納瓦尼最可能死於「表巴蒂啶」（epibatidine）中毒，他是在俄國羈押中身亡，而「俄國擁有施用此毒物的手段、動機與機會」。

表巴蒂啶是源自南美洲箭毒蛙的強效毒素，並不存在俄國自然界。

異議人士納瓦尼2023年依「極端主義」罪名遭判入獄，2024年2月16日命喪北極圈以北的IK-3 聯邦監獄，這是蘇聯時期遺留的勞改營，別號「極地狼」。他去世前幾天的影片顯示，他的精神與健康狀況看似良好；但官方通報其臨終前出現癱瘓、劇痛與呼吸衰竭等症狀，與表皮巴啶中毒相符。

路透引述俄國官媒塔斯社報導，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）14日回應要西方國家拿出證據，「等檢測結果、相關物質成分公開後，我方會再行回應」。俄國駐倫敦使館則表示：「應該問問，什麼人會相信這種關於青蛙的鬼話。」

英國政府拒絕回應有關如何取得納瓦尼遺體樣本，以及在何地進行檢測。

歐洲刻意選在納瓦尼逝世滿兩周年之際，在慕尼黑安全會議開幕前公開發聲。

納瓦尼遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）14日參加慕尼黑安全會議表示：「從一開始我就確信我的丈夫是被人下毒的，但現在有了科學證據，感謝歐洲各國兩年來一絲不苟的工作，並揭露真相。」她強調，普亭殺了納瓦尼，普亭是個殺人犯，必須追究他的責任。

