快訊

春節連假第2天湧車潮 小年夜「4地雷易壅塞路段」曝光

1通神秘電話與1根掃把 豪宅「消失的密室」中救出少女

挑「看不順眼」的彩券下手 北市男子湊熱鬧刮中100萬元

美國施壓引發能源危機 古巴取消雪茄節

中央社／ 哈瓦那14日綜合外電報導

因應美國施壓引發的重大能源危機，財政窘迫的古巴今天宣布取消其代表性的雪茄節。

主辦單位在發給參與者的訊息中表示，將推遲原定2月24日至27日舉行的年度活動，但未公布新的日期。

主辦單位Habanos SA表示，此一決定是「為了維護這項國際活動一貫展現的最高品質、卓越水準與體驗標準」。

「哈瓦那雪茄節」（Festival del Habano）吸引來自世界各地的雪茄愛好者、商人及專業記者，並舉行高級雪茄與雪茄盒的拍賣活動。

這項拍賣每年可帶來數百萬美元收入——去年約為1950萬美元——並將資金投入該國的醫療保健體系。

作為古巴最具象徵性的出口產品，古巴雪茄的國際銷售為其苦苦掙扎的經濟帶來了急需的收入，而歐洲則是這類奢侈菸品的主要市場。

在古巴重要盟友委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）1月初被罷黜後，美國切斷由委內瑞拉供應給古巴的石油。

美國總統川普也簽署行政命令，允許美國對向哈瓦那出售石油的國家課徵關稅。

由於島上缺乏燃料，包括加拿大航空（AirCanada）在內的國際航空公司已暫停飛來古巴的航班；多國政府也敦促公民重新考慮前往古巴的旅遊計畫。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）指控川普意圖「扼殺」該國經濟。1962年以來，古巴一直受到美國的經濟封鎖。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

古巴 美國

延伸閱讀

台美簽署貿易協定 美議員：展現雙方持續夥伴關係

德總理：美國領導力受挑戰 梅爾茨提出「自由方案」改革

美國施壓古巴！油荒陷全面停電窘境 德國發布旅行警示

古巴燃油短缺危機加劇 加拿大各家航空暫停飛往

相關新聞

大阪固力果看板旁爆砍人1死2傷！21歲嫌落網 目擊者曝駭人現場

綜合NHK與產經新聞報導，大阪道頓堀著名的固力果「跑跑人」看板附近，14日深夜發生持刀傷人，一名17歲少年送醫後不治，另...

美中關係再掀波瀾？川普同意美國將施壓伊朗降低對中國出口石油

美國持續加強中東軍事部署、施壓伊朗之際，政治新聞網站Axios 14日報導，兩名知情的美國官員透露，美國總統川普與以色列...

普亭被控強效毒素殺害頭號政敵納瓦尼！俄羅斯回應反酸1句話

歐洲五國14日聯合指控，俄羅斯利用箭毒蛙強效毒素殺害總統普亭的頭號政敵納瓦尼，俄國同日駁斥這是「西方宣傳騙局」，並反酸「...

海外香港人聲援黎智英：國安法之下人民噤聲

海外香港人及中國民主人士今天聚集洛杉磯中國領事館前，聲援遭判刑20年的香港壹傳媒集團創辦人黎智英。流亡海外的香港青年梁啟...

德總理：國際秩序正遭墔毀 美國恐敗光領導力

第六十二屆慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）十三日開幕，德國總理梅爾茨同日發表演說。他指出，建立在權利及規則上的國際秩序正遭摧毀，全球正又一次進入由權力及大國政治主導的時代；美國的全球領導力在總統川普下備受挑戰，恐已揮霍殆盡。

魯比歐：美須與陸對話管控衝突 否則是「地緣政治失策」

美國國務卿魯比歐十四日在德國慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）演說後，被問到「川習會」約兩個月後將登場，美國是否可能與中國大陸達成交易。他說，美陸是全球兩強，美國有義務與大陸溝通對話，否則會是「地緣政治的失策」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。