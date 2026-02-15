美國施壓引發能源危機 古巴取消雪茄節
因應美國施壓引發的重大能源危機，財政窘迫的古巴今天宣布取消其代表性的雪茄節。
主辦單位在發給參與者的訊息中表示，將推遲原定2月24日至27日舉行的年度活動，但未公布新的日期。
主辦單位Habanos SA表示，此一決定是「為了維護這項國際活動一貫展現的最高品質、卓越水準與體驗標準」。
「哈瓦那雪茄節」（Festival del Habano）吸引來自世界各地的雪茄愛好者、商人及專業記者，並舉行高級雪茄與雪茄盒的拍賣活動。
這項拍賣每年可帶來數百萬美元收入——去年約為1950萬美元——並將資金投入該國的醫療保健體系。
作為古巴最具象徵性的出口產品，古巴雪茄的國際銷售為其苦苦掙扎的經濟帶來了急需的收入，而歐洲則是這類奢侈菸品的主要市場。
在古巴重要盟友委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）1月初被罷黜後，美國切斷由委內瑞拉供應給古巴的石油。
美國總統川普也簽署行政命令，允許美國對向哈瓦那出售石油的國家課徵關稅。
由於島上缺乏燃料，包括加拿大航空（AirCanada）在內的國際航空公司已暫停飛來古巴的航班；多國政府也敦促公民重新考慮前往古巴的旅遊計畫。
古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）指控川普意圖「扼殺」該國經濟。1962年以來，古巴一直受到美國的經濟封鎖。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
