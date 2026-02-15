馬查多：委內瑞拉之後 輪古巴尼加拉瓜政權倒台

快訊

中央社／ 慕尼黑14日綜合外電報導
委內瑞拉反對派領袖馬查多。路透
委內瑞拉反對派領袖暨諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria CorinaMachado）今天預測，一旦委國當局「犯罪政權」垮台，古巴和尼加拉瓜的左翼政府也將隨之倒台。

法新社報導，今年1月初，美國特種部隊抓捕委內瑞拉領袖馬杜洛（Nicolas Maduro），並將他帶往美國接受刑事指控的審判。他的前副手羅德里格斯（DelcyRodriguez）現為委國的臨時領袖。

羅德里格斯已承諾對政治犯進行全面特赦，並在華府要求下推動石油產業改革，這讓她得以繼續掌權，不過前提是她必須聽從指令。

馬查多透過視訊連線在慕尼黑安全會議（MunichSecurity Conference）上說：「委內瑞拉正在發生的事，已經對這個地區產生重大影響。」馬查多在去年12月獲頒諾貝爾獎前，已躲藏超過一年。

馬查多以英語對與會者說：「一旦我們瓦解了委內瑞拉的犯罪政權，古巴將會是下一個，接著是尼加拉瓜。歷史上將首度出現一個沒有共產主義與獨裁統治的自由美洲。」

由總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）領導的古巴，以及由奧蒂嘉（Daniel Ortega）和他的共同總統妻子穆麗優（Rosario Murillo）治理的尼加拉瓜，都是委內瑞拉的傳統盟友。

馬查多 委內瑞拉 美國特種部隊

