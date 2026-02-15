蘇丹準軍事組織攻擊達佛 聯合國：3天逾6000死

根據聯合國說法，蘇丹一個準軍事組織去年10月下旬在西部達佛地區（Darfur）發動一場「規模與殘暴程度都令人震驚的猛烈暴力行動」，在3天內造成6000多人喪生。

美聯社報導，聯合國人權辦公室昨天發布報告指出，準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）為奪取法舍（el-Fasher）而發動的攻勢，包含了構成戰爭罪和可能構成違反人道罪的廣泛暴行。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）說：「快速支援部隊及同盟的阿拉伯民兵在對法舍的最後攻勢中所犯下的肆意侵犯行為，凸顯出持續有罪不罰會助長暴力的不斷循環。」

前身為「詹賈威」（Janjaweed）的快速支援部隊及盟軍阿拉伯民兵在圍城超過18個月後，於10月26日攻陷蘇丹軍隊在達佛的最後據點法舍，並在法舍及周邊地區大肆洗劫。

聯合國這份長達29頁的報告詳述了包括集體屠殺、處決、性暴力、綁架勒贖、酷刑及失蹤等暴行，且許多攻擊被認為是出於種族動機。

快速支援部隊領袖達加洛（Mohammed HamdanDagalo）先前曾承認麾下戰士的虐待行為，但對暴行的規模仍有異議。

聯合國報告指出，在法舍的攻勢中，包括強暴和輪暴在內的性暴力顯然十分普遍，快速支援部隊戰士及同盟民兵以來自非洲札加瓦（Zaghawa）非阿拉伯部落的婦女和女孩為目標，指控她們與軍方有聯繫或支持軍方。

上個月曾訪問蘇丹的圖克表示，性暴力倖存者所陳述的證詞顯示，這種行徑「被系統性地用作戰爭武器」。

另一方面，針對蘇丹延續近3年的內戰，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，聯合國「全力致力於」施加壓力，以促成在蘇丹立即停火。

法新社報導，自2023年4月以來，蘇丹軍隊與快速支援部隊一直為爭奪國家控制權而陷入激烈鬥爭。這場衝突已造成數萬人喪生，並迫使超過1100萬人逃離家園，引發了聯合國所稱全球最嚴重人道危機。

古特瑞斯說：「我們一直非常積極地與非洲聯盟（African Union）、阿拉伯聯盟（Arab League）、四方安全對話（Quad）等關鍵方接觸，以便為立即停火施加有效壓力。」

他在衣索比亞舉行的非洲聯盟峰會場邊告訴記者：「我們必須首先創造條件，對衝突雙方施加壓力。」

他也強調，有必要處理那些「支持和武裝」雙方的外國行為者，「有些在非洲大陸，有些則在非洲境外」。

阿拉伯聯合大公國一再被指控向快速支援部隊提供武器、燃料和傭兵，儘管聯合國專家、美國國會議員和國際監測組織都已提出調查結果，但阿布達比當局否認這些指控。