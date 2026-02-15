快訊

春節連假第2天湧車潮 小年夜「4地雷易壅塞路段」曝光

1通神秘電話與1根掃把 豪宅「消失的密室」中救出少女

挑「看不順眼」的彩券下手 北市男子湊熱鬧刮中100萬元

蘇丹準軍事組織攻擊達佛 聯合國：3天逾6000死

中央社／ 開羅14日綜合外電報導

根據聯合國說法，蘇丹一個準軍事組織去年10月下旬在西部達佛地區（Darfur）發動一場「規模與殘暴程度都令人震驚的猛烈暴力行動」，在3天內造成6000多人喪生。

美聯社報導，聯合國人權辦公室昨天發布報告指出，準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）為奪取法舍（el-Fasher）而發動的攻勢，包含了構成戰爭罪和可能構成違反人道罪的廣泛暴行。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）說：「快速支援部隊及同盟的阿拉伯民兵在對法舍的最後攻勢中所犯下的肆意侵犯行為，凸顯出持續有罪不罰會助長暴力的不斷循環。」

前身為「詹賈威」（Janjaweed）的快速支援部隊及盟軍阿拉伯民兵在圍城超過18個月後，於10月26日攻陷蘇丹軍隊在達佛的最後據點法舍，並在法舍及周邊地區大肆洗劫。

聯合國這份長達29頁的報告詳述了包括集體屠殺、處決、性暴力、綁架勒贖、酷刑及失蹤等暴行，且許多攻擊被認為是出於種族動機。

快速支援部隊領袖達加洛（Mohammed HamdanDagalo）先前曾承認麾下戰士的虐待行為，但對暴行的規模仍有異議。

聯合國報告指出，在法舍的攻勢中，包括強暴和輪暴在內的性暴力顯然十分普遍，快速支援部隊戰士及同盟民兵以來自非洲札加瓦（Zaghawa）非阿拉伯部落的婦女和女孩為目標，指控她們與軍方有聯繫或支持軍方。

上個月曾訪問蘇丹的圖克表示，性暴力倖存者所陳述的證詞顯示，這種行徑「被系統性地用作戰爭武器」。

另一方面，針對蘇丹延續近3年的內戰，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，聯合國「全力致力於」施加壓力，以促成在蘇丹立即停火。

法新社報導，自2023年4月以來，蘇丹軍隊與快速支援部隊一直為爭奪國家控制權而陷入激烈鬥爭。這場衝突已造成數萬人喪生，並迫使超過1100萬人逃離家園，引發了聯合國所稱全球最嚴重人道危機。

古特瑞斯說：「我們一直非常積極地與非洲聯盟（African Union）、阿拉伯聯盟（Arab League）、四方安全對話（Quad）等關鍵方接觸，以便為立即停火施加有效壓力。」

他在衣索比亞舉行的非洲聯盟峰會場邊告訴記者：「我們必須首先創造條件，對衝突雙方施加壓力。」

他也強調，有必要處理那些「支持和武裝」雙方的外國行為者，「有些在非洲大陸，有些則在非洲境外」。

阿拉伯聯合大公國一再被指控向快速支援部隊提供武器、燃料和傭兵，儘管聯合國專家、美國國會議員和國際監測組織都已提出調查結果，但阿布達比當局否認這些指控。

聯合國 蘇丹 非洲

延伸閱讀

影／「年獸」提早拜年？山西高速驚現非洲幼獅 園方已領回

習近平向非洲聯盟峰會致賀電 5月起對53個建交國全面實施零關稅

慰問共軍駐京部隊 張升民：保持部隊安全穩定

美國欠債聯合國細項曝光！鉅額逾1473億台幣 聯合國催款說話了

相關新聞

大阪固力果看板旁爆砍人1死2傷！21歲嫌落網 目擊者曝駭人現場

綜合NHK與產經新聞報導，大阪道頓堀著名的固力果「跑跑人」看板附近，14日深夜發生持刀傷人，一名17歲少年送醫後不治，另...

美中關係再掀波瀾？川普同意美國將施壓伊朗降低對中國出口石油

美國持續加強中東軍事部署、施壓伊朗之際，政治新聞網站Axios 14日報導，兩名知情的美國官員透露，美國總統川普與以色列...

普亭被控強效毒素殺害頭號政敵納瓦尼！俄羅斯回應反酸1句話

歐洲五國14日聯合指控，俄羅斯利用箭毒蛙強效毒素殺害總統普亭的頭號政敵納瓦尼，俄國同日駁斥這是「西方宣傳騙局」，並反酸「...

海外香港人聲援黎智英：國安法之下人民噤聲

海外香港人及中國民主人士今天聚集洛杉磯中國領事館前，聲援遭判刑20年的香港壹傳媒集團創辦人黎智英。流亡海外的香港青年梁啟...

德總理：國際秩序正遭墔毀 美國恐敗光領導力

第六十二屆慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）十三日開幕，德國總理梅爾茨同日發表演說。他指出，建立在權利及規則上的國際秩序正遭摧毀，全球正又一次進入由權力及大國政治主導的時代；美國的全球領導力在總統川普下備受挑戰，恐已揮霍殆盡。

魯比歐：美須與陸對話管控衝突 否則是「地緣政治失策」

美國國務卿魯比歐十四日在德國慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）演說後，被問到「川習會」約兩個月後將登場，美國是否可能與中國大陸達成交易。他說，美陸是全球兩強，美國有義務與大陸溝通對話，否則會是「地緣政治的失策」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。