艾普斯坦案延燒 法國成立專責小組徹查涉案公民

法國巴黎檢察官辦公室今天宣布，已成立一支由法官組成的專責小組，負責分析相關證據，以釐清是否有法國公民涉入美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的案件。

法新社報導，美國當局公布文件後，艾普斯坦的已知交往圈如今擴及多名法國知名人士，巴黎檢察官辦公室表示，將徹底重新審查前法國模特兒經紀公司高層布魯奈爾（Jean-Luc Brunel）的案件。布魯奈爾是這名美國金融家的密友，並於2022年在羈押期間身亡。

巴黎檢察官辦公室向法新社表表示，這個新成立的專責小組將與國家金融犯罪部門的檢察官以及警方密切合作，旨在針對任何涉及法國公民的疑似犯罪行為展開調查。

檢方表示，此舉目的在於「抽調出任何能在新的調查架構下有效重複利用的證據片段」。

布魯奈爾在被控強姦未成年人後，於2022年被發現死於巴黎獄中。隨著他的去世，針對他的訴訟已於2023年撤銷，當時並未牽連或起訴其他人士。

檢方表示，調查顯示布魯奈爾是「艾普斯坦的密友」，並曾以提供模特兒工作為誘餌，鎖定出身貧寒的少女。

布魯奈爾的犯罪足跡遍及美國、美屬維京群島、巴黎及南法，與多名未成年少女發生性關係。

根據檢察官辦公室，共有10名女性指控布魯奈爾，其中數人描述她們被誘騙飲酒後遭到強行侵犯的經過。