香港01／ 撰文：王海
道頓堀14日晚上發生一宗持刀傷人事件，造成三人受傷，其中一名來自奈良縣的17歲少年不幸身亡。圖／取自X(@s_toshi0705)
道頓堀14日晚上發生一宗持刀傷人事件，造成三人受傷，其中一名來自奈良縣的17歲少年不幸身亡。圖／取自X(@s_toshi0705)

據共同網報道，日本大阪府警方2月15日（周日）發布消息指，大阪市繁華的商業街道頓堀14日晚上發生一宗持刀傷人事件，造成三人受傷，其中一名來自奈良縣的17歲少年不幸身亡。警方表示，疑犯在逃，目前警方正在追捕中。

據朝日新聞報道，15日午夜前後，一名路人撥打110報警，表示大阪市中央區心齋橋一棟建築物內有人被刺傷。

大阪道頓堀發生持刀傷人事件：

據大阪府警方消息，來自奈良縣田的一名17歲青年胸部及其他部位被刺傷，當場死亡；另有兩名男子受傷送院。

大阪府警方認為，一名20多歲的男子在持刀行兇後逃離現場，目前正以涉嫌謀殺和謀殺未遂罪進行追捕。

調查人員表示，初步判斷事件可能是熟人之間發生爭執。

事發地點位於大阪市南區繁華的商業街道頓堀附近。警方封鎖了事發現場周圍的交通，路過的遊客紛紛駐足圍觀。

文章授權轉載自《香港01》

大阪 殺人

日本大阪道頓堀爆砍人...17歲少年慘死2人受傷 疑兇在逃

