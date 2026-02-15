聽新聞
美中關係再掀波瀾？川普同意美國將施壓伊朗降低對中國出口石油
美國持續加強中東軍事部署、施壓伊朗之際，政治新聞網站Axios 14日報導，兩名知情的美國官員透露，美國總統川普與以色列總理內唐亞胡2月11日在白宮會晤時達成共識，美國將加碼施壓伊朗降低對中國出口石油，迫使德黑蘭在核談判中做出更多讓步。
伊朗有超過8成石油出口流向中國，此舉不僅可能對德黑蘭造成經濟壓力，中國若因購買伊朗石油遭美方加徵關稅，恐怕加劇美中關係緊張。
一名美國高層官員表示：「美國與以色列同意透過極限施壓手段全力對付伊朗，例如在伊朗向中國出售石油這件事上。」多名美國官員提到，美方將在與伊朗展開核談判的同時，同時進行極限施壓，且持續在中東加強軍事部署，以便在外交破局時保有發動打擊的選項。
川普10天前簽署一項行政命令，賦予國務卿和商務部長權限，可建議總統對任何與伊朗做生意的國家加徵至多25%關稅。
Axios指出，中國若因購買伊朗石油遭美方加關稅，恐怕讓本就緊張的中美關係更趨惡化。美國正極力維持由中國主導的稀土供應鏈，並確保今年4月的川習會能如期舉行。
此外，雖然伊朗本身是產油大國，但市場更在意的是，如果伊朗採取行動，影響其他國家把石油運出去，如干擾運輸航道、攻擊設施等，恐造成整個區域供應中斷，如此將對油價與市場造成更大衝擊。
