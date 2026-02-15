快訊

在地創生…月津港、空山祭 顛覆傳統燈節

市場開放 陸對非洲53建交國零關稅

Axios：川普內唐亞胡同意 美應施壓伊朗減少對中石油出口

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國新聞網站Axios今天引述兩名知情美國官員的說法報導，美國總統川普和以色列總理內唐亞胡本月11日在白宮會面時，兩人同意美方應施壓伊朗，迫使德黑蘭減少對中國的石油出口。

一名美國高層官員告訴Axios：「我們同意對伊朗全面施加最大壓力，例如針對伊朗向中國銷售石油一事採取行動。」

中國市場占伊朗石油出口量逾8成，這項貿易若有任何縮減，將導致伊朗石油營收下滑。

美國及伊朗外交官員上週在阿曼斡旋下舉行核談判，試圖恢復外交解決途徑。川普（Donald Trump）已在中東地區部署海軍艦隊，美軍也在為可能對伊朗展開歷時數週的軍事行動做準備。

伊朗 美國 外交官

延伸閱讀

20萬人集結德國抗議伊朗政權 流亡王儲盼領導民主轉型

川普施壓伊朗 美擬展開數周軍事行動

伊朗鎮壓示威民眾 維權人士稱已至少7千死

川普堅持與伊朗談判 回絕尼坦雅胡強硬主張

相關新聞

魯比歐：美須與陸對話管控衝突 否則是「地緣政治失策」

美國國務卿魯比歐十四日在德國慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）演說後，被問到「川習會」約兩個月後將登場，美國是否可能與中國大陸達成交易。他說，美陸是全球兩強，美國有義務與大陸溝通對話，否則會是「地緣政治的失策」。

德總理：國際秩序正遭墔毀 美國恐敗光領導力

第六十二屆慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）十三日開幕，德國總理梅爾茨同日發表演說。他指出，建立在權利及規則上的國際秩序正遭摧毀，全球正又一次進入由權力及大國政治主導的時代；美國的全球領導力在總統川普下備受挑戰，恐已揮霍殆盡。

極限施壓 川普：伊朗政權更迭最理想

美國總統川普十三日證實，正部署第二支航艦打擊群開赴中東，並直言伊朗若政權更迭，「那看來將是最理想的情況；四十七年來，他們...

經濟學人：高市獲改造日本契機

英國經濟學人十二日報導，日本首相高市早苗領導的自民黨在八日眾議員大選大獲全勝。這讓她得到改造國家的歷史契機，也賦予她寶貴...

德總理：美國領導力受挑戰 梅爾茨提出「自由方案」改革

德國總理梅爾茨13日在慕尼黑安全會議發表演說時表示，美國的全球領導力在川普領導下「受到挑戰」，美歐之間出現鴻溝，隨後美國...

川普施壓伊朗 美擬展開數周軍事行動

美國總統川普13日證實，正部署第二支航空母艦打擊群前往中東，並稱伊朗若出現政權更迭，「將是最好的結果」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。