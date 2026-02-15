Axios：川普內唐亞胡同意 美應施壓伊朗減少對中石油出口
美國新聞網站Axios今天引述兩名知情美國官員的說法報導，美國總統川普和以色列總理內唐亞胡本月11日在白宮會面時，兩人同意美方應施壓伊朗，迫使德黑蘭減少對中國的石油出口。
一名美國高層官員告訴Axios：「我們同意對伊朗全面施加最大壓力，例如針對伊朗向中國銷售石油一事採取行動。」
中國市場占伊朗石油出口量逾8成，這項貿易若有任何縮減，將導致伊朗石油營收下滑。
美國及伊朗外交官員上週在阿曼斡旋下舉行核談判，試圖恢復外交解決途徑。川普（Donald Trump）已在中東地區部署海軍艦隊，美軍也在為可能對伊朗展開歷時數週的軍事行動做準備。
