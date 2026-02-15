美歐關係仍緊張 丹麥總理：川普未打消擁有格陵蘭念頭

快訊

中央社／ 慕尼黑14日綜合外電報導

丹麥總理佛瑞德里克森今天指出，儘管美國總統川普近期已收回先前揚言以武力奪取格陵蘭的威脅，她認為川普仍未打消取得這塊丹麥自治領土的念頭。

法新社報導，佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上被問及，川普（Donald Trump）是否依然希望擁有格陵蘭，她回應：「很遺憾，我認為他的確仍這麼想。」

川普上月表示與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）達成他所謂的「框架協議」後，緩和了自己關於奪取格陵蘭的言論，但美歐雙邊關係仍然緊張。

佛瑞德里克森參與討論北極地區安全的會議時談到：「大家都問我們，我們認為事情結束了嗎？我說不，我們不認為這件事已經落幕。」

佛瑞德里克森及格陵蘭總理尼爾森（Jens-FrederikNielsen）表示，格陵蘭居民受到的壓力「令人無法接受」，不過尼爾森也提到，他們已朝「正確方向邁出幾步」。

美國、丹麥與格陵蘭三方已成立一個工作小組，討論華府對北極地區安全議題的關切，但相關細節尚未對外公布。

佛瑞德里克森和尼爾森昨天在慕尼黑安全會議場邊與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會晤了15分鐘，佛瑞德里克森稱他們的談話「具有建設性」。

相關新聞

魯比歐：美須與陸對話管控衝突 否則是「地緣政治失策」

美國國務卿魯比歐十四日在德國慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）演說後，被問到「川習會」約兩個月後將登場，美國是否可能與中國大陸達成交易。他說，美陸是全球兩強，美國有義務與大陸溝通對話，否則會是「地緣政治的失策」。

德總理：國際秩序正遭墔毀 美國恐敗光領導力

第六十二屆慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）十三日開幕，德國總理梅爾茨同日發表演說。他指出，建立在權利及規則上的國際秩序正遭摧毀，全球正又一次進入由權力及大國政治主導的時代；美國的全球領導力在總統川普下備受挑戰，恐已揮霍殆盡。

極限施壓 川普：伊朗政權更迭最理想

美國總統川普十三日證實，正部署第二支航艦打擊群開赴中東，並直言伊朗若政權更迭，「那看來將是最理想的情況；四十七年來，他們...

經濟學人：高市獲改造日本契機

英國經濟學人十二日報導，日本首相高市早苗領導的自民黨在八日眾議員大選大獲全勝。這讓她得到改造國家的歷史契機，也賦予她寶貴...

德總理：美國領導力受挑戰 梅爾茨提出「自由方案」改革

德國總理梅爾茨13日在慕尼黑安全會議發表演說時表示，美國的全球領導力在川普領導下「受到挑戰」，美歐之間出現鴻溝，隨後美國...

川普施壓伊朗 美擬展開數周軍事行動

美國總統川普13日證實，正部署第二支航空母艦打擊群前往中東，並稱伊朗若出現政權更迭，「將是最好的結果」。

