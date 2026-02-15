盧比歐：美中貿易議題影響全球 需控管分歧避免衝突

美國總統川普預計4月訪問中國，會晤中國國家主席習近平。美國國務卿盧比歐今天在慕尼黑安全會議上表示，美中在貿易方面發生的一切都會對全球產生影響；雙方國家利益經常無法達成一致，必須盡力控管分歧，以避免衝突。

美中關係發展牽動全球局勢，盧比歐（MarcoRubio）和中國外交部長王毅今天一前一後在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）發表演講。兩人昨天也在會議場邊進行會晤。

美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，盧比歐和王毅的會晤「正面且具建設性」，盧比歐強調結果導向的溝通以及在雙邊、區域和全球議題進行合作的重要性，兩人也討論了川普（DonaldTrump）規劃4月訪中的事宜。

據中方訊息，王毅表示，中美之間對話比對抗好，盼雙方努力拉長合作清單。

盧比歐今天在演說後的問答環節被問及對今年川習會的期待時表示，美、中為全球前兩大經濟體，美國有義務和中國對話，在場許多國家也應在雙邊基礎上這樣做；若不和中國進行對話，「那將是地緣政治上的失職」。

他指出，美中是兩個擁有廣大全球利益的大國，但雙方的國家利益經常無法達成一致，「我們對世界負有責任，必須盡力管控那些（分歧），避免衝突，無論是經濟衝突或更糟的情況」。此外，在雙方利益一致的領域和中國進行溝通至關重要。

盧比歐強調，雖然必須和中國建立關係，但前提是「我們達成的任何協議，都不能以犧牲我們的國家利益為代價」。外交的目標就是試圖在國家利益發生衝突時找到方向，並始終希望以和平方式解決。

他說，美中還承擔著特殊責任，因為「美中在貿易上發生的一切都會產生全球性影響」。目前面對的長期挑戰將成為美中關係中的摩擦點，而這不僅是對美國而言，對廣泛的西方世界亦是如此。「若可能的話，我們需要盡力管控這些（問題），以避免不必要的摩擦」。

他坦言，出於各種原因，美中之間、西方和中國之間存有一些根本性的挑戰，且在可預見的未來仍將持續，「這也是我們希望與各位共同努力解決的問題之一」。

對於主持人提及，盧比歐先前擔任美國聯邦參議員時被視為對中鷹派人物，盧比歐隨即接著說，「目前也還是如此」。

慕尼黑安全會議於本月13日至15日在德國慕尼黑舉行。主辦單位表示，預計共有超過60位國家元首與政府首腦、逾65位外交部長、超過30位國防部長，以及逾40個國際組織的領袖與會。