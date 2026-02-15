瑞士：阿曼下週在日內瓦主持美國伊朗談判

中央社／ 日內瓦14日綜合外電報導

美國施壓伊朗就限制核計畫與華府達成協議之際，瑞士今天宣布，阿曼下週將在日內瓦主持美伊兩國的談判。

瑞士外交部發言人告訴法新社：「瑞士隨時準備好提供斡旋協助，推動美國與伊朗進行對話。」

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）本月6日已在阿曼與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）、美國總統川普（Donald Trump）的女婿庫許納（JaredKushner）召開間接會談，阿曼則負責居中協調雙方。

川普近期將軍事威脅重點放在伊朗核計畫上，他昨天談到，伊朗出現政權更迭將是「最理想的情況」，並派遣第2艘航空母艦前往中東，加強對伊朗的軍事壓力。

相關新聞

魯比歐：美須與陸對話管控衝突 否則是「地緣政治失策」

美國國務卿魯比歐十四日在德國慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）演說後，被問到「川習會」約兩個月後將登場，美國是否可能與中國大陸達成交易。他說，美陸是全球兩強，美國有義務與大陸溝通對話，否則會是「地緣政治的失策」。

德總理：國際秩序正遭墔毀 美國恐敗光領導力

第六十二屆慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）十三日開幕，德國總理梅爾茨同日發表演說。他指出，建立在權利及規則上的國際秩序正遭摧毀，全球正又一次進入由權力及大國政治主導的時代；美國的全球領導力在總統川普下備受挑戰，恐已揮霍殆盡。

極限施壓 川普：伊朗政權更迭最理想

美國總統川普十三日證實，正部署第二支航艦打擊群開赴中東，並直言伊朗若政權更迭，「那看來將是最理想的情況；四十七年來，他們...

美歐同聲：歐洲軍事應自立自強

紐約時報十四日分析，美國副總統范斯曾在去年慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）向歐洲發表尖銳演說，但今年會議至今，美方尤其致力緩和局勢。然而，幾無證據顯示美國政策已改變。美國和歐洲官員都呼籲，歐洲在軍事上依賴美國八十年後，現應自立自強。

王毅會德法外長：共同維護多邊主義 中、歐合作不會損害安全

大陸外長王毅赴歐洲出席德國慕尼黑安全會議、十三日王毅與德國、法國舉行三方外長會晤，並與英國外交大臣舉行會見。王毅就中歐關係強調，利益交融不是威脅，開放合作不會損害安全。雙方要尊重彼此核心利益和重大關切，妥處分歧摩擦。

歐5國控普亭政敵死於毒殺

英國、法國、德國、瑞典及荷蘭等國十四日聯合聲明，他們確信已故俄羅斯異議人士納瓦尼兩年前在流放地死於毒殺。

