瑞士：阿曼下週在日內瓦主持美國伊朗談判

美國施壓伊朗就限制核計畫與華府達成協議之際，瑞士今天宣布，阿曼下週將在日內瓦主持美伊兩國的談判。

瑞士外交部發言人告訴法新社：「瑞士隨時準備好提供斡旋協助，推動美國與伊朗進行對話。」

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）本月6日已在阿曼與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）、美國總統川普（Donald Trump）的女婿庫許納（JaredKushner）召開間接會談，阿曼則負責居中協調雙方。

川普近期將軍事威脅重點放在伊朗核計畫上，他昨天談到，伊朗出現政權更迭將是「最理想的情況」，並派遣第2艘航空母艦前往中東，加強對伊朗的軍事壓力。