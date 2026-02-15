普丁已故政敵納瓦尼遺孀：科學證據證實他是被謀殺

中央社／ 慕尼黑14日綜合外電報導

已故俄羅斯異議人士納瓦尼的遺孀尤莉雅今天表示，納瓦尼遭到「謀殺」已是「科學證實的事實」。歐洲5國今天稍早發表聯合聲明指出，確信納瓦尼兩年前在流放地是死於毒殺。

納瓦尼（Alexei Navalny）是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的頭號政敵，2023年8月依「極端主義」罪名被判入獄，2024年2月16日命喪深入北極圈以北的哈爾普（Kharp）IK-3流放地。

英國、法國、德國、瑞典及荷蘭等5國政府根據納瓦尼遺體樣本進行分析後得出前述結論，分析結果還證實樣本中存在「表巴蒂啶」（epibatidine），這是一種從南美洲箭毒蛙體內發現的毒素，在俄羅斯自然界並不存在。

法新社報導，尤莉雅（Yulia Navalnaya）在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）場邊談到：「我兩年前在這個會議的台上說，是普丁殺害我的丈夫。」

尤莉雅說：「我當然確信這是謀殺…但那時我空口無憑，不過這個說法如今已成為經過科學證實的事實。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天讚揚納瓦尼，「在暴政面前展現巨大勇氣」。

施凱爾在社群媒體發文寫道：「他揭發真相的決心已留下深遠影響，我今天也對他的家人表達深切慰問。」

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）在社群平台X表示：「我們現在知道普丁為了繼續掌權，不惜對自己的人民動用生物武器。」

他並補充說，納瓦尼2024年在獄中是死於「最致命的神經毒劑之一」。

當被問及為何耗費這麼久時間才得出關於納瓦尼死因的結論，德國外長瓦德福（Johann Wadephul）回應，這是一個「複雜的過程」。

瑞典外長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）說道：「我為我們能共同揭發真相感到自豪，我們現已掌握能向俄羅斯究責的證據。」

這些歐洲國家還表示，他們已就調查結果向禁止化學武器組織（OPCW）檢舉俄羅斯的行徑。

納瓦尼 俄羅斯 社群媒體

習近平同天熱線美俄領導人 黃奎博：需觀察G20是否有三方協商

相關新聞

俄烏戰火燒近4年 澤倫斯基：美國過於頻繁要求烏克蘭讓步

烏克蘭總統澤倫斯基今天出席慕尼黑安全會議發表演說時指出，他期盼下週在日內瓦舉行的和平會談能認真進行並具有實質進展，同時擔...

美歐同聲：歐洲軍事應自立自強

紐約時報十四日分析，美國副總統范斯曾在去年慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）向歐洲發表尖銳演說，但今年會議至今，美方尤其致力緩和局勢。然而，幾無證據顯示美國政策已改變。美國和歐洲官員都呼籲，歐洲在軍事上依賴美國八十年後，現應自立自強。

王毅會德法外長：共同維護多邊主義 中、歐合作不會損害安全

大陸外長王毅赴歐洲出席德國慕尼黑安全會議、十三日王毅與德國、法國舉行三方外長會晤，並與英國外交大臣舉行會見。王毅就中歐關係強調，利益交融不是威脅，開放合作不會損害安全。雙方要尊重彼此核心利益和重大關切，妥處分歧摩擦。

德總理：國際秩序正遭墔毀 美國恐敗光領導力

第六十二屆慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）十三日開幕，德國總理梅爾茨同日發表演說。他指出，建立在權利及規則上的國際秩序正遭摧毀，全球正又一次進入由權力及大國政治主導的時代；美國的全球領導力在總統川普下備受挑戰，恐已揮霍殆盡。

魯比歐：美須與陸對話管控衝突 否則是「地緣政治失策」

美國國務卿魯比歐十四日在德國慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）演說後，被問到「川習會」約兩個月後將登場，美國是否可能與中國大陸達成交易。他說，美陸是全球兩強，美國有義務與大陸溝通對話，否則會是「地緣政治的失策」。

歐5國控普亭政敵死於毒殺

英國、法國、德國、瑞典及荷蘭等國十四日聯合聲明，他們確信已故俄羅斯異議人士納瓦尼兩年前在流放地死於毒殺。

