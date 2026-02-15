聽新聞
王毅會德法外長：中歐合作不會損害安全
大陸外長王毅赴歐洲出席德國慕尼黑安全會議、十三日王毅與德國、法國舉行三方外長會晤，並與英國外交大臣舉行會見。王毅就中歐關係強調，利益交融不是威脅，開放合作不會損害安全。雙方要尊重彼此核心利益和重大關切，妥處分歧摩擦。
王毅出席慕尼黑會議，十三日還會晤阿根廷、烏克蘭、奧地利、英國、德國、法國、美國外長，且與塞爾維亞總統武契奇會見。他也與各方針對俄烏戰爭交換意見。
王毅在中德法三方外長會晤中提到，當前國際格局正經歷「二戰以來最深刻、最複雜變化」，單邊主義、保護主義、強權政治甚囂塵上，國際體系遭到嚴重衝擊，「三國對世界和平與發展肩負重要責任」。
王毅強調，中歐五十年交往合作證明，雙方是夥伴而不是對手，相互依賴不是風險，利益交融不是威脅，開放合作不會傷害安全。雙方要尊重彼此核心利益，妥處分歧摩擦。王毅並直言，「中法德三個大國應當站出來」，維護「真正的多邊主義」。
據陸方通稿，德、法、奧外長分別在雙邊會晤中提到該國奉行「一中政策」；英國表示「在台灣問題上長期奉行自建交以來的政策，沒有也不會改變」。
