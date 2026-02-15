美歐同聲：歐洲軍事應自立自強

紐約時報十四日分析，美國副總統范斯曾在去年慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）向歐洲發表尖銳演說，但今年會議至今，美方尤其致力緩和局勢。然而，幾無證據顯示美國政策已改變。美國和歐洲官員都呼籲，歐洲在軍事上依賴美國八十年後，現應自立自強。

范斯上述演說後，跨大西洋關係開始惡化；歐洲當前最大威脅不是來自俄羅斯或中國大陸、而是內部。他並批評歐盟近年限制言論自由和對社媒言論審查，引發歐洲人士譁然。

今年美國官員展現「務實的現實主義」。美歐十三日都談到，自美國總統川普去年一月回任後，國際秩序已顛覆，無法回頭。雙方承認，不應再依賴美國來維護自二戰結束以來美方主導的西方同盟和機構。

參與今年ＭＳＣ的美國官員似乎注意到，歐洲對美國的信任已受損、甚至不指望恢復昔日跨大西洋關係，因此不再公開嘲諷歐洲，反而讚揚德國等盟友增加軍費，也談到若歐洲在核武外的武器防禦克盡己職，雙方可建立更平等的夥伴關係。

川普或范斯都沒去今年ＭＳＣ，到場的美國國務卿魯比歐是較傳統的共和黨人。歐洲人認為，他正致力使格陵蘭及俄烏戰爭等關鍵議題的進展不至於走偏。

美國國防部次長柯伯吉今年與會，而非意識形態較濃厚的部長赫塞斯。柯伯吉赴德前，十二日在布魯塞爾向北約國家防長演說，強調美國對北約、集體防禦與對歐洲核保護傘的承諾不變。