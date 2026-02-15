聽新聞
0:00 / 0:00

德總理：國際失序 美國恐敗光領導力

聯合報／ 記者顏伶如、編譯茅毅／綜合報導

第六十二屆慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）十三日開幕，德國總理梅爾茨同日發表演說。他指出，建立在權利及規則上的國際秩序正遭摧毀，全球正又一次進入由權力及大國政治主導的時代；美國的全球領導力在總統川普下備受挑戰，恐已揮霍殆盡。

梅爾茨一反東道主在開幕翌日才致詞的慣例，提早一天在開幕日就發表外交政策基本演說。為了呼應本屆主題：「摧毀中」，他在該演說中首先揭櫫，全球正又再進入由權力及大國政治主導的時代。

梅爾茨說，鏖戰近四年的俄烏戰爭是最明顯例子；中國大陸以長期戰略布局擴大影響力，並系統性地利用其他國家對大陸的依賴，依大陸的國家利益重新詮釋國際秩序。對歐美關係，他直言已形成一道很深的鴻溝，跨大西洋夥伴關係本身不再被視為自然而然。

梅爾茨直言，歐美已產生分歧，美國副總統范斯在去年的ＭＳＣ就表明這點。原以德語演說的梅爾茨結尾時改以英語對川普政府喊話。他指出，在（冷戰）兩極對峙之際，強大如美國也無法單打獨鬥；北約有歐洲不只讓歐洲有競爭優勢，也讓美國有競爭優勢。

梅爾茨還說，二戰後的國際秩序就算在極盛時期也不夠完美，但如今連那樣的秩序都不復存在；不過，歐洲及德國仍將遵守全球氣候協議，並支持世衛組織（ＷＨＯ）；德國從不相信關稅及保護主義，相信的是自由貿易。他也呼籲歐美應合力修復和重振跨大西洋的互信，以建立新的跨大西洋夥伴關係。

同日在ＭＳＣ發表演說的法國總統馬克宏，也傳遞類似梅爾茨的訊息。馬克宏透露，已和梅爾茨等歐洲領袖研究如何將法國擁有的核嚇阻力融入歐洲戰略。

英國首相施凱爾則表示，鑑於北方地區的安全疑慮升高，英國今年將部署以「威爾斯親王號」為首的航空母艦戰鬥群至北大西洋。

一九六三年創始的ＭＳＣ，是國際戰略及安全領域年度盛事。今年約六十位國家領袖及政府首長與會。

梅爾茨 德國 馬克宏 川普 跨大西洋 慕尼黑 冷戰 俄烏戰爭 北約 戰略

延伸閱讀

馬克宏重批川普政策 警告「強權即公理」令人憂台灣遭進一步包圍

馬克宏示警美國敵意仍在 籲歐盟加強經濟改革擴大戰略投資

川普公開馬克宏私訊！狠酸「他快下台了」威脅對法國酒課200%關稅

英相施凱爾幕僚長請辭 為曼德森－艾普斯坦醜聞負責

相關新聞

俄烏戰火燒近4年 澤倫斯基：美國過於頻繁要求烏克蘭讓步

烏克蘭總統澤倫斯基今天出席慕尼黑安全會議發表演說時指出，他期盼下週在日內瓦舉行的和平會談能認真進行並具有實質進展，同時擔...

美歐同聲：歐洲軍事應自立自強

紐約時報十四日分析，美國副總統范斯曾在去年慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）向歐洲發表尖銳演說，但今年會議至今，美方尤其致力緩和局勢。然而，幾無證據顯示美國政策已改變。美國和歐洲官員都呼籲，歐洲在軍事上依賴美國八十年後，現應自立自強。

王毅會德法外長：中歐合作不會損害安全

大陸外長王毅赴歐洲出席德國慕尼黑安全會議、十三日王毅與德國、法國舉行三方外長會晤，並與英國外交大臣舉行會見。王毅就中歐關係強調，利益交融不是威脅，開放合作不會損害安全。雙方要尊重彼此核心利益和重大關切，妥處分歧摩擦。

德總理：國際失序 美國恐敗光領導力

第六十二屆慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）十三日開幕，德國總理梅爾茨同日發表演說。他指出，建立在權利及規則上的國際秩序正遭摧毀，全球正又一次進入由權力及大國政治主導的時代；美國的全球領導力在總統川普下備受挑戰，恐已揮霍殆盡。

魯比歐：美須與陸對話管控衝突 否則是「地緣政治失策」

美國國務卿魯比歐十四日在德國慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）演說後，被問到「川習會」約兩個月後將登場，美國是否可能與中國大陸達成交易。他說，美陸是全球兩強，美國有義務與大陸溝通對話，否則會是「地緣政治的失策」。

歐5國控普亭政敵死於毒殺

英國、法國、德國、瑞典及荷蘭等國十四日聯合聲明，他們確信已故俄羅斯異議人士納瓦尼兩年前在流放地死於毒殺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。