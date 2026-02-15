德總理：國際失序 美國恐敗光領導力

第六十二屆慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）十三日開幕，德國總理梅爾茨同日發表演說。他指出，建立在權利及規則上的國際秩序正遭摧毀，全球正又一次進入由權力及大國政治主導的時代；美國的全球領導力在總統川普下備受挑戰，恐已揮霍殆盡。

梅爾茨一反東道主在開幕翌日才致詞的慣例，提早一天在開幕日就發表外交政策基本演說。為了呼應本屆主題：「摧毀中」，他在該演說中首先揭櫫，全球正又再進入由權力及大國政治主導的時代。

梅爾茨說，鏖戰近四年的俄烏戰爭是最明顯例子；中國大陸以長期戰略布局擴大影響力，並系統性地利用其他國家對大陸的依賴，依大陸的國家利益重新詮釋國際秩序。對歐美關係，他直言已形成一道很深的鴻溝，跨大西洋夥伴關係本身不再被視為自然而然。

梅爾茨直言，歐美已產生分歧，美國副總統范斯在去年的ＭＳＣ就表明這點。原以德語演說的梅爾茨結尾時改以英語對川普政府喊話。他指出，在（冷戰）兩極對峙之際，強大如美國也無法單打獨鬥；北約有歐洲不只讓歐洲有競爭優勢，也讓美國有競爭優勢。

梅爾茨還說，二戰後的國際秩序就算在極盛時期也不夠完美，但如今連那樣的秩序都不復存在；不過，歐洲及德國仍將遵守全球氣候協議，並支持世衛組織（ＷＨＯ）；德國從不相信關稅及保護主義，相信的是自由貿易。他也呼籲歐美應合力修復和重振跨大西洋的互信，以建立新的跨大西洋夥伴關係。

同日在ＭＳＣ發表演說的法國總統馬克宏，也傳遞類似梅爾茨的訊息。馬克宏透露，已和梅爾茨等歐洲領袖研究如何將法國擁有的核嚇阻力融入歐洲戰略。

英國首相施凱爾則表示，鑑於北方地區的安全疑慮升高，英國今年將部署以「威爾斯親王號」為首的航空母艦戰鬥群至北大西洋。

一九六三年創始的ＭＳＣ，是國際戰略及安全領域年度盛事。今年約六十位國家領袖及政府首長與會。