魯比歐：美須與陸對話管控衝突 否則是「地緣政治失策」

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國國務卿魯比歐連兩年出席慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）。圖為他14日發表演說。（路透）
美國國務卿魯比歐連兩年出席慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）。圖為他14日發表演說。（路透）

美國國務卿魯比歐十四日在德國慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）演說後，被問到「川習會」約兩個月後將登場，美國是否可能與中國大陸達成交易。他說，美陸是全球兩強，美國有義務與大陸溝通對話，否則會是「地緣政治的失策」。

魯比歐坦言，美陸國家利益常不一致，美國有責任為了世界盡力設法管控，避免發生經濟上或「更糟」的衝突；至於兩國利益一致的領域，美陸可合作為世界帶來正面影響，「我們必須與中國保持關係。所有今天與會國家都將與中國保持關係，並要永遠理解到，我們不能同意任何犧牲國家利益的事」。

魯比歐說，美方預期大陸會依據自身國家利益行動，「正如我們預期每個民族國家按照自身國家利益行事」；外交的目標就是試圖應對各國利益彼此衝突的時刻，也一向希望以和平方式處理。

魯比歐也說，美陸在貿易上的風吹草動都將影響全球，美國面臨若干長期挑戰，即美方將必須應對美陸關係間的癥結，「這不只對美國是這樣，對更廣泛西方世界亦然。但我確實認為，我們必須試圖盡力加以管控，盡可能避免不必要摩擦」。

慕尼黑安全會議 魯比歐發言安撫歐洲

魯比歐在約半小時演說中，則試圖安撫不安的歐洲盟友，表示華府希望振興跨大西洋聯盟，不尋求與歐洲分離，「我們要的是煥然一新的聯盟」。法新社和紐約時報十四日報導，美歐關係動盪數月後，魯比歐這次演說語氣委婉，使與會人士鬆口氣。

魯比歐說，美方希望歐洲強大，美歐「註定要在一起」，歐洲各國需要增加軍費，美方需要有能力自衛的盟友，這樣敵手就無從挑戰美歐的集體實力；美方雖已準備好必要時單獨行動，但傾向也期望與歐洲攜手推進未來願景。他還說，美國人或許家在西半球，但永遠是「歐洲子孫」，繼承相同偉大文明。

路透和美聯社十四日報導，魯比歐這次演說結合讚美和隱約批評，指出歐洲領袖犯下幾項政策錯誤，呼應川普政府在移民、氣候對歐洲的批評。幾位魯比歐隨行官員說，這次演說和去年副總統范斯在ＭＳＣ演說的訊息大致相同，但有意講得讓聽眾較好接受。

對十三日在ＭＳＣ場邊魯比歐和大陸外交部長王毅的美陸外長會議，美國國務院十四日說，該會談正面且富建設性，也論及總統川普訪陸計畫。

避免美歐分歧繼續深化 魯比歐安撫跨大西洋關係

王毅會見魯比歐：讓2026年成為中美邁向合作共贏的一年

美中關係緊張之際…慕尼黑安全會議登場 魯比歐、王毅場邊會談

川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

俄烏戰火燒近4年 澤倫斯基：美國過於頻繁要求烏克蘭讓步

烏克蘭總統澤倫斯基今天出席慕尼黑安全會議發表演說時指出，他期盼下週在日內瓦舉行的和平會談能認真進行並具有實質進展，同時擔...

美歐同聲：歐洲軍事應自立自強

紐約時報十四日分析，美國副總統范斯曾在去年慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）向歐洲發表尖銳演說，但今年會議至今，美方尤其致力緩和局勢。然而，幾無證據顯示美國政策已改變。美國和歐洲官員都呼籲，歐洲在軍事上依賴美國八十年後，現應自立自強。

王毅會德法外長：中歐合作不會損害安全

大陸外長王毅赴歐洲出席德國慕尼黑安全會議、十三日王毅與德國、法國舉行三方外長會晤，並與英國外交大臣舉行會見。王毅就中歐關係強調，利益交融不是威脅，開放合作不會損害安全。雙方要尊重彼此核心利益和重大關切，妥處分歧摩擦。

德總理：國際失序 美國恐敗光領導力

第六十二屆慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）十三日開幕，德國總理梅爾茨同日發表演說。他指出，建立在權利及規則上的國際秩序正遭摧毀，全球正又一次進入由權力及大國政治主導的時代；美國的全球領導力在總統川普下備受挑戰，恐已揮霍殆盡。

魯比歐：美須與陸對話管控衝突 否則是「地緣政治失策」

美國國務卿魯比歐十四日在德國慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）演說後，被問到「川習會」約兩個月後將登場，美國是否可能與中國大陸達成交易。他說，美陸是全球兩強，美國有義務與大陸溝通對話，否則會是「地緣政治的失策」。

歐5國控普亭政敵死於毒殺

英國、法國、德國、瑞典及荷蘭等國十四日聯合聲明，他們確信已故俄羅斯異議人士納瓦尼兩年前在流放地死於毒殺。

