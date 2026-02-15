聽新聞
歐5國控普亭政敵死於毒殺
英國、法國、德國、瑞典及荷蘭等國十四日聯合聲明，他們確信已故俄羅斯異議人士納瓦尼兩年前在流放地死於毒殺。
根據此一聯合聲明，這是上述五國政府根據納瓦尼遺體樣本進行分析後，所得的結論。
該聲明寫道，分析結果已確認樣本中存在「表巴蒂啶」，在俄國自然界並不存在。俄國政府至今矢口否認對納瓦尼之死負有任何責任。
納瓦尼是俄國總統普亭的頭號政敵，二○二三年依「極端主義」罪名遭判入獄，二○二四年命喪北極圈以北的哈爾普ＩＫ–三流放地。
