美司法部提告哈佛「拒交招生資料」

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導

川普政府十三日正式提告哈佛大學，指控這所名校拒絕提供相關文件資料，不配合聯邦調查招生過程是否存在族裔因素，歧視申請入學的白人。這起訴訟是川普政府與哈佛角力的最新發展。

美國司法部十三日向麻州的聯邦地方法院提告，指控哈佛阻撓其調查是否存在潛在的歧視行為，並要求法官勒令該校交出文件資料。

美國司法部長邦迪聲明，「哈佛未能向我們披露所需資料，以確保招生過程未存在歧視」。

司法部此前要求哈佛提供過去五年所有大學部、法學院及醫學院申請人鉅細靡遺的文件資料，包括族裔、性別、公民身分、考試分數、論文、課外活動及申請結果。該部要求哈佛在去年四月廿五日前提供這些資料，但該校至今未交。

美國助理司法部長迪隆指稱，哈佛拒不交資料是「危險信號」，這暗示該校仍存在對白人申請者的歧視。

美國 哈佛 大學生 申請入學 種族歧視

