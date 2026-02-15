經濟學人：高市獲改造日本契機

英國經濟學人十二日報導，日本首相高市早苗領導的自民黨在八日眾議員大選大獲全勝。這讓她得到改造國家的歷史契機，也賦予她寶貴的空間，能做出日本其他政治領袖大多迴避或閃躲的困難抉擇。

高市去年十月才上台，今年一月就賭上首相寶座，宣布解散眾議院提前改選。為了不辜負她對此一政治豪賭寄予的期望與隨之而來的大勝，她必須再次孤注一擲。她需要更宏觀的思維，應意識到日本是穩定當前動盪世界的關鍵角色之一。她也必須成為日本的「全民領袖」，而非只是她的右派及極右翼鐵粉「教主」。

在改選前，自民黨領導的執政聯盟僅在眾院擁有微弱多數。如今高市處於能加速日本國防轉型的大好位置。為了因應中國大陸在區域內的獨斷專行，以及對美國總統川普第二任是否履行對盟邦安全承諾的懷疑，她的政治導師、已故首相安倍晉三開始強化日本軍力。她去年上台後，已將日本政府原定二○二七年才落實的國防支出占國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之二計畫，提前至二○二五財年實施。

就像其他地區的美國盟友，川普重返白宮使日本焦慮不安。但由於毗鄰擁核國大陸、俄羅斯及北韓，日本比北約（ＮＡＴＯ）國家更無法承受與美國疏遠的後果，日方此刻仍要仰賴美國提供的核保護傘，而她至今在維繫與川普關係的作為上令人讚賞。

然而，高市恐將廣大日本選民這次對她的支持錯誤解讀，誤以為是她追求與落實自己狹隘意識形態目標的通行證。例如她可能以首相身分參拜靖國神社，這將激怒北京，並破壞日本與南韓間脆弱的和解；若煽動排外情緒，則無助日本的少子化問題，也無法藉由外國遊客振興日本經濟。