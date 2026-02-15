美官員：美軍可能攻擊伊朗國家、安全部門設施

美國總統川普一月威脅，若伊朗不同意達成核協議將發動攻擊。路透十三日引述兩位美國官員說法，相較美國去年六月的「午夜重錘」軍事行動，這次行動規畫更複雜；一旦展開歷時數周的持續性行動，美軍可能攻擊伊朗的國家及安全部門設施，不侷限於核基礎設施。

紐約時報十四日報導，川普揚言，若德黑蘭不同意達成核協議，將攻擊伊朗，但五角大廈在作為他的後盾上，處於準備不足的境地。三萬名至四萬名美軍散布在中東各地，包含八座常駐基地，這些基地的防空能力不佳，難以讓它們免於伊朗預料中的報復。

要遂行川普對伊朗的攻擊，需更多能輪調、沒特定勤務的駐歐美軍基地，甚至遠在美國境內的美軍戰機助陣。去年對葉門武裝團體青年運動的攻擊結束後，美國過去廿年征戰中東期間積攢的軍事裝備大多已撤走。

美國去年派「杜魯門號」航艦與「卡爾文森號」航艦至中東攻擊伊朗核設施。但午夜重錘基本上是一次性的攻擊，當時美軍Ｂ–２「幽靈」匿蹤轟炸機從美國本土奔襲伊朗核設施，之後伊朗則對美國駐卡達的烏代德空軍基地發動有限報復攻擊。

美國官員透露，這次的作戰規畫更複雜。有專家指出，對擁有龐大飛彈庫的伊朗，遂行上述的持續性行動，美軍面臨的風險將大幅提高，伊朗在美國攻擊後做出的報復，也徒增爆發區域衝突的風險。幾位美國高階國安官員向總統闡述，在五角大廈重新建構對伊攻擊能力，以及更重要的是能協防恐難以防範伊朗報復的區域內十一個美國盟友前，應暫緩行動。

美國約翰霍普金斯大學教授納斯爾說，在美軍還沒準備好前，川普就為了替伊朗反政府示威者撐腰而揚言「懲罰」伊朗神權統治集團，聲稱美方「子彈已上膛」，但之後又必須退縮，以為美軍爭取時間備戰。這讓伊朗警覺到伊美戰爭又即將到來，也給伊方時間讓他們喊出的報復威脅更具可信度。