極限施壓 川普：伊朗政權更迭最理想

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導
美國總統川普（後排左）十三日偕第一夫人梅蘭妮亞（後排右）在北卡的軍事基地勞軍。（歐新社）

美國總統川普十三日證實，正部署第二支航艦打擊群開赴中東，並直言伊朗若政權更迭，「那看來將是最理想的情況；四十七年來，他們只會講、光說不練」。

對美媒最近披露美國海軍「福特號」航艦打擊群將從加勒比海調往中東，川普十三日先在白宮指出，「一旦（美伊）無法達成協議，我們就需要它；它很快就將啟程。我們已有一艘航艦（「林肯號」）剛到那裡。若有必要，我們將做好準備，這是一支非常強大的軍隊」；加派航艦則是「以防我們談不成協議時用得上」。

川普說，相信與伊朗的會談將會「成功」，要是沒成功，「對伊朗將是糟糕的一天、非常糟糕」。美國國防部消息人士說，福特號打擊群到位，至少需一周。

川普十三日接著在美國北卡羅來納州「布拉格堡」勞軍時提到，和伊朗達成協議一直很困難；「有時候你必須使對方害怕，這才真的能解決事情」。他不願透露希望誰接替伊朗最高領袖哈米尼，只說「有些人選」。

川普近幾周來暗示，優先事項是要求伊朗進一步縮減核計畫。但他十三日補充說，這只是美國要求伊朗讓步的其中一環；「要是我們真這麼做，那只會是任務中最小的一部分」。

對伊朗應如何避免美國動武，川普表示，「將他們當初就該給的那份協議給我們；要是他們給我們適當的協議，我們就不會動手；達成協議，那美軍航艦很快就會離開」。路透十三日引述消息人士報導，新一輪美伊會談及美俄烏會談十七日上、下午將先後在瑞士日內瓦舉行。

另，國際原子能總署（ＩＡＥＡ）署長葛羅西十三日在慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）中說，和伊朗達成核設施受檢的協議並非不可能，但將「十分困難」。

慕尼黑安全會議十三日開幕，當天場外聚集反伊朗當局的「人民聖戰組織」人士。（法新社）

俄烏戰火燒近4年 澤倫斯基：美國過於頻繁要求烏克蘭讓步

烏克蘭總統澤倫斯基今天出席慕尼黑安全會議發表演說時指出，他期盼下週在日內瓦舉行的和平會談能認真進行並具有實質進展，同時擔...

美歐同聲：歐洲軍事應自立自強

紐約時報十四日分析，美國副總統范斯曾在去年慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）向歐洲發表尖銳演說，但今年會議至今，美方尤其致力緩和局勢。然而，幾無證據顯示美國政策已改變。美國和歐洲官員都呼籲，歐洲在軍事上依賴美國八十年後，現應自立自強。

王毅會德法外長：中歐合作不會損害安全

大陸外長王毅赴歐洲出席德國慕尼黑安全會議、十三日王毅與德國、法國舉行三方外長會晤，並與英國外交大臣舉行會見。王毅就中歐關係強調，利益交融不是威脅，開放合作不會損害安全。雙方要尊重彼此核心利益和重大關切，妥處分歧摩擦。

德總理：國際失序 美國恐敗光領導力

第六十二屆慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）十三日開幕，德國總理梅爾茨同日發表演說。他指出，建立在權利及規則上的國際秩序正遭摧毀，全球正又一次進入由權力及大國政治主導的時代；美國的全球領導力在總統川普下備受挑戰，恐已揮霍殆盡。

魯比歐：美須與陸對話管控衝突 否則是「地緣政治失策」

美國國務卿魯比歐十四日在德國慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）演說後，被問到「川習會」約兩個月後將登場，美國是否可能與中國大陸達成交易。他說，美陸是全球兩強，美國有義務與大陸溝通對話，否則會是「地緣政治的失策」。

歐5國控普亭政敵死於毒殺

英國、法國、德國、瑞典及荷蘭等國十四日聯合聲明，他們確信已故俄羅斯異議人士納瓦尼兩年前在流放地死於毒殺。

