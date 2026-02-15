極限施壓 川普：伊朗政權更迭最理想

美國總統川普十三日證實，正部署第二支航艦打擊群開赴中東，並直言伊朗若政權更迭，「那看來將是最理想的情況；四十七年來，他們只會講、光說不練」。

對美媒最近披露美國海軍「福特號」航艦打擊群將從加勒比海調往中東，川普十三日先在白宮指出，「一旦（美伊）無法達成協議，我們就需要它；它很快就將啟程。我們已有一艘航艦（「林肯號」）剛到那裡。若有必要，我們將做好準備，這是一支非常強大的軍隊」；加派航艦則是「以防我們談不成協議時用得上」。

川普說，相信與伊朗的會談將會「成功」，要是沒成功，「對伊朗將是糟糕的一天、非常糟糕」。美國國防部消息人士說，福特號打擊群到位，至少需一周。

川普十三日接著在美國北卡羅來納州「布拉格堡」勞軍時提到，和伊朗達成協議一直很困難；「有時候你必須使對方害怕，這才真的能解決事情」。他不願透露希望誰接替伊朗最高領袖哈米尼，只說「有些人選」。

川普近幾周來暗示，優先事項是要求伊朗進一步縮減核計畫。但他十三日補充說，這只是美國要求伊朗讓步的其中一環；「要是我們真這麼做，那只會是任務中最小的一部分」。

對伊朗應如何避免美國動武，川普表示，「將他們當初就該給的那份協議給我們；要是他們給我們適當的協議，我們就不會動手；達成協議，那美軍航艦很快就會離開」。路透十三日引述消息人士報導，新一輪美伊會談及美俄烏會談十七日上、下午將先後在瑞士日內瓦舉行。

另，國際原子能總署（ＩＡＥＡ）署長葛羅西十三日在慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）中說，和伊朗達成核設施受檢的協議並非不可能，但將「十分困難」。