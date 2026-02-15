德總理：美國領導力受挑戰 梅爾茨提出「自由方案」改革

德國總理梅爾茨13日在慕尼黑安全會議發表演說時表示，美國的全球領導力在川普領導下「受到挑戰」，美歐之間出現鴻溝，隨後美國國務卿魯比歐試圖安撫不安的歐洲盟友，表示華府希望振興跨大西洋聯盟，認為強大的歐洲將能協助美國肩負「復興」全球的使命。

呼應今年會議主題「在瓦解之中」（Under Destruction），梅爾茨演說首先指出，建立在權利與規則之上的國際秩序正被摧毀，世界正再次進入由權力與大國政治主導的時代。

他表示，中國大陸已經有條不紊地佈局，以形塑國際體系，並警告北京可能很快就會在軍事上與美國勢均力敵，這凸顯了美國絕對主導地位的時代已經結束。梅爾茨認為，大陸正日益利用全球相互依存關係，試圖把國際規則改寫為對自己有利。

儘管梅爾茨列舉川普政策如何背離德國人與其他歐洲人曾經相信與美國共享的價值理念，看似和美國唱反調，但他也認為歐美依然需要彼此做為合作夥伴。

梅爾茨並提出名為「自由方案」的四個改革方向。第一是強化德國自身實力，涵蓋軍事、經濟與科技領域，以降低對外依賴並提升國家韌性。第二是歐洲應減少過度官僚與繁複規範，提升競爭力，並在安全政策上承擔更多責任。

第三是建立新的跨大西洋夥伴關係。歐洲將告別對美國「自我造成的不成熟依賴」，但不會否定北約（NATO），而是要在同盟內打造更強的歐洲支柱，強調「威權政體或許有追隨者，民主政體擁有的是夥伴與盟友」，呼籲以更平等姿態與美國重建互信。

第四是拓展全球合作，將與理念部分相近的國家加強合作，包括加拿大、日本、印度、巴西及海灣國家等，以分散風險、降低對特定國家依賴並開拓新機會。

法國總統馬克宏同日晚間發表演說，呼籲歐洲人積極發展自己的防禦系統。