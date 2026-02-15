川普施壓伊朗 美擬展開數周軍事行動

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電

美國總統川普13日證實，正部署第二支航空母艦打擊群前往中東，並稱伊朗若出現政權更迭，「將是最好的結果」。

路透則引述消息人士報導，若川普下令攻擊伊朗，美軍正為可能持續數周的軍事行動做準備。

川普13日造訪北卡羅來納州布拉格堡慰問駐軍時表示，與伊朗「達成協議一直很困難」。他說：「有時候你必須讓對方感到害怕，這才真的能把事情解決。」

川普數周來暗示，他的首要優先事項是要求伊朗進一步縮減核子計畫。他13日指出，這只是美國要求伊朗讓步的其中一環。

川普也說，「福特號」航艦將「很快」自加勒比海啟程前往中東，與美方已在當地集結的軍力會合，並指出加派第二艘航艦是「以防我們談不成協議時會用得上」。

儘管如此，川普仍對美國與伊朗達成協議抱持審慎希望。他談到如何避免美國動武時直言：「給我們他們一開始就該給的那份協議。」並說：「如果他們給我們正確的協議，我們就不會動手。」

另據路透報導，知情人士說，這次進行中的規畫比去年攻擊伊朗核設施的行動要複雜得多。其中一人表示，在一場持續性的軍事行動中，美軍可能不僅打擊伊朗的核子基礎設施，還可能鎖定國家設施與安全機構，但拒絕提供具體細節。

他並稱，美方完全預期伊朗會進行報復，進而導致雙方在一段時間內出現來回打擊與報復的局面。

魯比歐：美須與陸對話管控衝突 否則是「地緣政治失策」

美國國務卿魯比歐十四日在德國慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）演說後，被問到「川習會」約兩個月後將登場，美國是否可能與中國大陸達成交易。他說，美陸是全球兩強，美國有義務與大陸溝通對話，否則會是「地緣政治的失策」。

德總理：國際秩序正遭墔毀 美國恐敗光領導力

第六十二屆慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）十三日開幕，德國總理梅爾茨同日發表演說。他指出，建立在權利及規則上的國際秩序正遭摧毀，全球正又一次進入由權力及大國政治主導的時代；美國的全球領導力在總統川普下備受挑戰，恐已揮霍殆盡。

極限施壓 川普：伊朗政權更迭最理想

美國總統川普十三日證實，正部署第二支航艦打擊群開赴中東，並直言伊朗若政權更迭，「那看來將是最理想的情況；四十七年來，他們...

經濟學人：高市獲改造日本契機

英國經濟學人十二日報導，日本首相高市早苗領導的自民黨在八日眾議員大選大獲全勝。這讓她得到改造國家的歷史契機，也賦予她寶貴...

德總理：美國領導力受挑戰 梅爾茨提出「自由方案」改革

德國總理梅爾茨13日在慕尼黑安全會議發表演說時表示，美國的全球領導力在川普領導下「受到挑戰」，美歐之間出現鴻溝，隨後美國...

