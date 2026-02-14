快訊

立院改美台ART恐引川普報復 學者：期待用民意討價還價不切實際

北市彩券行報喜！他買大樂透「對中7注春節大紅包」 爽賺500萬元

財神爺情人節上班了！大樂透頭獎一注獨得1.9億元 獎落這縣市

聽新聞
0:00 / 0:00

王毅：歐洲「不該在菜單上」 支持歐洲與俄國對話實現長治久安

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共政治局委員、大陸外長王毅14日出席慕尼黑安全會議時，針對歐洲、俄羅斯關係表態，強調支持歐俄對話，尋求長治久安。圖為2025年王毅出席慕尼黑安全會議。圖／歐新社資料照
中共政治局委員、大陸外長王毅14日出席慕尼黑安全會議時，針對歐洲、俄羅斯關係表態，強調支持歐俄對話，尋求長治久安。圖為2025年王毅出席慕尼黑安全會議。圖／歐新社資料照

俄烏戰火綿延四年，美俄烏之間的談判最近持續有所進展，但歐洲的角色則顯得較為尷尬，而中共政治局委員兼外長王毅表示，「歐洲不應在菜單上，而應在餐桌旁」，大陸支持歐洲同俄羅斯對話，提出自己的主張和解決方案，防止類似事件再次發生，實現歐洲的長治久安。

據大陸外交部官網14日晚間消息，王毅當日在慕尼黑安全會議上面對提問時，回應大陸對烏克蘭議題的立場。

他指出，大陸不是當事方，決定權並不在其手裡，能做的就是勸和促談。近期各方面的對話已經啟動，特別是開始聚焦烏克蘭危機的實質性問題。我們對此表示歡迎。各方的立場還存在很大分歧，但是沒有對話，哪來的和平？對話如果不持續下去，和平協議也不會自動達成。大陸也會繼續以自己的方式為和平發揮建設性作用。

王毅強調「歐洲不應該是旁觀者」。去年年初，美俄啟動對話之後，「歐洲似乎被晾在了一邊」。他聲稱自己曾提出，戰事發生在歐洲大地，歐洲有權也應該適時加入談判進程。

王毅指出，「歐洲不應在菜單上，而應在餐桌旁」。大陸支持歐洲同俄羅斯對話，提出自己的主張和解決方案。在此過程中，通過解決「根源性問題」，「形成更加均衡、有效、可持續的歐洲安全架構」，防止類似事件再次發生，實現歐洲的長治久安。

此外，針對中歐關係，王毅表示，中歐當然是夥伴而不是對手，更不是什麼「制度性對手」，「這是一種負面思維，也是一個錯誤認知。如果繼續渲染或炒作，將對中歐關係未來產生有害干擾和影響」。

他說，中歐應該都行君子之事，走君子之道。特別是面對當前變亂交織的國際形勢，「中歐更應攜起手來，共同踐行多邊主義，共同維護聯合國權威，共同反對單邊霸凌，共同抵制陣營對抗」。

王毅也與德國理梅爾茨會見。他表示中德共同利益多、優勢互補強，加強合作是基於兩國現實需求的戰略選擇。他指出大陸堅持高水平對外開放，將為德國企業投資興業提供巨大機遇。希望德方也為大陸企業提供更加公平、公正的營商環境。並表態願同德方一道，「籌備好下階段高層交往，加強各領域務實合作，探討開展三方合作」。陸方通稿並稱梅爾茨表示德方奉行一個中國政策，期待密切交往。

王毅 俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 慕尼黑

延伸閱讀

魯比歐、王毅13日進行會談 美國國務院：正面且具建設性

中德法外長首次三方會晤 德外長：德法比任何時候都更需要與中國對話

王毅會見魯比歐：讓2026年成為中美邁向合作共贏的一年

烏克蘭外長西比哈表示已邀王毅訪烏 認中國可幫助結束俄烏戰爭

相關新聞

俄烏戰火燒近4年 澤倫斯基：美國過於頻繁要求烏克蘭讓步

烏克蘭總統澤倫斯基今天出席慕尼黑安全會議發表演說時指出，他期盼下週在日內瓦舉行的和平會談能認真進行並具有實質進展，同時擔...

王毅：歐洲「不該在菜單上」 支持歐洲與俄國對話實現長治久安

俄烏戰火綿延四年，美俄烏之間的談判最近持續有所進展，但歐洲的角色則顯得較為尷尬，而中共政治局委員兼外長王毅表示，「歐洲不...

歐洲5國發表聯合聲明 稱已故普亭政敵納瓦尼「死於毒殺」

英國、法國、德國、瑞典及荷蘭等國今天發表聯合聲明表示，他們確信已故俄羅斯異議人士納瓦尼（Alexei Navalny），...

右手疼痛就醫…高市早苗親曝狀況「讓大家擔心了」 網友打氣：健康第一

日本首相高市早苗今天在社群媒體X發文說明，因為右手疼痛前往醫院檢查，做了X光、抽血，也打了針，結果確認沒有骨折，只是發炎...

中駐日使館批日教科書「美化侵略戰爭」 學者：做績效給中國政府看

中國駐日大使館官方X帳號近日連續發文，指稱日本教科書「美化侵略戰爭」。學者分析，中國使館的政界工作空間正在縮小

魯比歐、王毅13日進行會談 美國國務院：正面且具建設性

路透14日報導，美國國務院當天表示，美國國務卿魯比歐和中國大陸外交部長王毅13日的會談「正面且具建設性」，也討論到美國總...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。