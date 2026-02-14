歐洲5國發表聯合聲明 稱已故普亭政敵納瓦尼「死於毒殺」

英國、法國、德國、瑞典及荷蘭等國今天發表聯合聲明表示，他們確信已故俄羅斯異議人士納瓦尼（Alexei Navalny），2年前在流放地死於毒殺。

路透社報導，根據這份在倫敦發表的聯合聲明，這是上述5國政府根據納瓦尼遺體樣本進行分析後所得出的結論。

聲明中還說，分析結果已確證樣本中存在「表巴蒂啶」（epibatidine）。這是一種從南美洲箭毒蛙體內發現的毒素，在俄羅斯自然界並不存在。俄羅斯政府已否認對納瓦尼之死負有任何責任。

納瓦尼是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的頭號政敵，2023年8月依「極端主義」罪名被判入獄，2024年2月16日命喪深入北極圈以北的哈爾普（Kharp）IK-3流放地。