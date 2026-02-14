快訊

立院改美台ART恐引川普報復 學者：期待用民意討價還價不切實際

北市彩券行報喜！他買大樂透「對中7注春節大紅包」 爽賺500萬元

財神爺情人節上班了！大樂透頭獎一注獨得1.9億元 獎落這縣市

歐洲5國發表聯合聲明 稱已故普亭政敵納瓦尼「死於毒殺」

中央社／ 倫敦14日綜合外電報導
俄羅斯異議人士納瓦尼。圖／美聯社資料照
俄羅斯異議人士納瓦尼。圖／美聯社資料照

英國、法國、德國、瑞典及荷蘭等國今天發表聯合聲明表示，他們確信已故俄羅斯異議人士納瓦尼（Alexei Navalny），2年前在流放地死於毒殺。

路透社報導，根據這份在倫敦發表的聯合聲明，這是上述5國政府根據納瓦尼遺體樣本進行分析後所得出的結論。

聲明中還說，分析結果已確證樣本中存在「表巴蒂啶」（epibatidine）。這是一種從南美洲箭毒蛙體內發現的毒素，在俄羅斯自然界並不存在。俄羅斯政府已否認對納瓦尼之死負有任何責任。

納瓦尼是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的頭號政敵，2023年8月依「極端主義」罪名被判入獄，2024年2月16日命喪深入北極圈以北的哈爾普（Kharp）IK-3流放地。

俄羅斯 納瓦尼 普亭

延伸閱讀

習近平同天熱線美俄領導人 黃奎博：需觀察G20是否有三方協商

川普施壓伊朗核談判之際 普丁會晤伊朗最高國安官員

烏克蘭和談頓內茨克問題棘手 盧比歐稱正積極調解

G7無人響應？川普成立和平理事會 目前僅「這些國家」加入

相關新聞

俄烏戰火燒近4年 澤倫斯基：美國過於頻繁要求烏克蘭讓步

烏克蘭總統澤倫斯基今天出席慕尼黑安全會議發表演說時指出，他期盼下週在日內瓦舉行的和平會談能認真進行並具有實質進展，同時擔...

王毅：歐洲「不該在菜單上」 支持歐洲與俄國對話實現長治久安

俄烏戰火綿延四年，美俄烏之間的談判最近持續有所進展，但歐洲的角色則顯得較為尷尬，而中共政治局委員兼外長王毅表示，「歐洲不...

歐洲5國發表聯合聲明 稱已故普亭政敵納瓦尼「死於毒殺」

英國、法國、德國、瑞典及荷蘭等國今天發表聯合聲明表示，他們確信已故俄羅斯異議人士納瓦尼（Alexei Navalny），...

右手疼痛就醫…高市早苗親曝狀況「讓大家擔心了」 網友打氣：健康第一

日本首相高市早苗今天在社群媒體X發文說明，因為右手疼痛前往醫院檢查，做了X光、抽血，也打了針，結果確認沒有骨折，只是發炎...

中駐日使館批日教科書「美化侵略戰爭」 學者：做績效給中國政府看

中國駐日大使館官方X帳號近日連續發文，指稱日本教科書「美化侵略戰爭」。學者分析，中國使館的政界工作空間正在縮小

魯比歐、王毅13日進行會談 美國國務院：正面且具建設性

路透14日報導，美國國務院當天表示，美國國務卿魯比歐和中國大陸外交部長王毅13日的會談「正面且具建設性」，也討論到美國總...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。