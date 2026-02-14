俄烏戰火燒近4年 澤倫斯基：美國過於頻繁要求烏克蘭讓步

烏克蘭總統澤倫斯基今天出席慕尼黑安全會議發表演說時指出，他期盼下週在日內瓦舉行的和平會談能認真進行並具有實質進展，同時擔心美國「過於頻繁」要求烏克蘭讓步。

俄烏和談在美國斡旋下持續推進。烏克蘭與俄羅斯近日均證實，預計2月17日至18日在日內瓦舉行第3輪三方會談，盼為持續近4年的戰事尋求解方。

綜合法新社與路透社報導，澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）表示：「我們真心希望下週登場的三方會談將認真進行和具有實質進展、且對我們所有人都有幫助，但老實說，有時感覺各方在討論完全不同（方面）的事。」

他強調：「美國人常回到讓步這個議題，這些讓步往往只在烏克蘭而非俄羅斯的語境下進行討論。」

澤倫斯基並表示，烏克蘭每座發電廠都遭到俄羅斯攻擊受損。基輔與其盟友指控莫斯科蓄意使烏克蘭人民在寒冬中受凍。

澤倫斯基指出，「有時我們能在攻擊發生前或在最後一刻，為『愛國者』（Patriot）或『國家先進地對空飛彈系統』（NASAMS）運來新飛彈」，他呼籲西方國家加快武器交付，以支援烏克蘭的防空系統。