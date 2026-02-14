快訊

立院改美台ART恐引川普報復 學者：期待用民意討價還價不切實際

北市彩券行報喜！他買大樂透「對中7注春節大紅包」 爽賺500萬元

財神爺情人節上班了！大樂透頭獎一注獨得1.9億元 獎落這縣市

聽新聞
0:00 / 0:00

俄烏戰火燒近4年 澤倫斯基：美國過於頻繁要求烏克蘭讓步

中央社／ 基輔/慕尼黑14日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天出席慕尼黑安全會議發表演說時指出，他期盼下週在日內瓦舉行的和平會談能認真進行並具有實質進展，同時擔心美國「過於頻繁」要求烏克蘭讓步。

俄烏和談在美國斡旋下持續推進。烏克蘭與俄羅斯近日均證實，預計2月17日至18日在日內瓦舉行第3輪三方會談，盼為持續近4年的戰事尋求解方。

綜合法新社與路透社報導，澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）表示：「我們真心希望下週登場的三方會談將認真進行和具有實質進展、且對我們所有人都有幫助，但老實說，有時感覺各方在討論完全不同（方面）的事。」

他強調：「美國人常回到讓步這個議題，這些讓步往往只在烏克蘭而非俄羅斯的語境下進行討論。」

澤倫斯基並表示，烏克蘭每座發電廠都遭到俄羅斯攻擊受損。基輔與其盟友指控莫斯科蓄意使烏克蘭人民在寒冬中受凍。

澤倫斯基指出，「有時我們能在攻擊發生前或在最後一刻，為『愛國者』（Patriot）或『國家先進地對空飛彈系統』（NASAMS）運來新飛彈」，他呼籲西方國家加快武器交付，以支援烏克蘭的防空系統。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯 俄烏戰爭 日內瓦 慕尼黑

延伸閱讀

堅持戴戰亡同袍肖像頭盔 烏選手遭冬奧禁賽 澤倫斯基批不道德

冬奧／烏選手戴悼念頭盔遭禁賽 澤倫斯基頒勳章表支持

堅持戴悼戰亡運動員頭盔參賽…烏選手遭取消資格 澤倫斯基發聲批評

傳美國施壓舉行大選 澤倫斯基：安全保障與停火是前提

相關新聞

俄烏戰火燒近4年 澤倫斯基：美國過於頻繁要求烏克蘭讓步

烏克蘭總統澤倫斯基今天出席慕尼黑安全會議發表演說時指出，他期盼下週在日內瓦舉行的和平會談能認真進行並具有實質進展，同時擔...

王毅：歐洲「不該在菜單上」 支持歐洲與俄國對話實現長治久安

俄烏戰火綿延四年，美俄烏之間的談判最近持續有所進展，但歐洲的角色則顯得較為尷尬，而中共政治局委員兼外長王毅表示，「歐洲不...

歐洲5國發表聯合聲明 稱已故普亭政敵納瓦尼「死於毒殺」

英國、法國、德國、瑞典及荷蘭等國今天發表聯合聲明表示，他們確信已故俄羅斯異議人士納瓦尼（Alexei Navalny），...

右手疼痛就醫…高市早苗親曝狀況「讓大家擔心了」 網友打氣：健康第一

日本首相高市早苗今天在社群媒體X發文說明，因為右手疼痛前往醫院檢查，做了X光、抽血，也打了針，結果確認沒有骨折，只是發炎...

中駐日使館批日教科書「美化侵略戰爭」 學者：做績效給中國政府看

中國駐日大使館官方X帳號近日連續發文，指稱日本教科書「美化侵略戰爭」。學者分析，中國使館的政界工作空間正在縮小

魯比歐、王毅13日進行會談 美國國務院：正面且具建設性

路透14日報導，美國國務院當天表示，美國國務卿魯比歐和中國大陸外交部長王毅13日的會談「正面且具建設性」，也討論到美國總...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。