抨擊高市早苗「台灣有事」言論 王毅：軍國主義幽靈仍在徘徊

中央社／ 東京14日專電
大陸外交部長王毅。圖／美聯社

中國外交部長王毅今天在德國出席慕尼黑安全會議時，強烈抨擊日本首相高市早苗針對「台灣有事」的國會答詢，認為這是「直接侵犯中國領土主權」；他也稱日本「軍國主義的幽靈仍在徘徊」。

時事通信社、每日新聞報導，王毅在演說中呼籲推動多邊主義，同時批評部分國家將自身利益置優先，導致國際體系運作失靈，被解讀為暗指美國。他也向歐洲釋出善意，稱歐洲是中國的「夥伴」。

在演說後的問答環節中，針對亞太地區緊張情勢，王毅指控日本「仍殘留對台灣進行侵略與殖民統治的野心，軍國主義的幽靈仍在徘徊」。他並稱「有良知的人應該保持警惕」，對日本展開強烈批評。

他特別點名高市早苗日前表示「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，批評該說法「直接侵犯中國的領土主權，絕對無法接受」，並強調「我們當然不能同意，14億中國人民也無法接受」。

王毅還將日本與德國相比，稱德國已徹底反省納粹罪行，但日本「卻將戰犯奉為英靈祭祀」，並警告若日本重走過去道路，「將帶來更具毀滅性的後果」。

