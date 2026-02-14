快訊

印度AI峰會將登場 輝達：黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

右手疼痛就醫…高市早苗親曝狀況「讓大家擔心了」 網友打氣：健康第一

春節旅遊兩樣情！峴港、富國島包機滿 海外過年取代國旅走春

聽新聞
0:00 / 0:00

右手疼痛就醫…高市早苗親曝狀況「讓大家擔心了」 網友打氣：健康第一

中央社／ 東京14日專電
日本首相高市早苗。圖／法新社
日本首相高市早苗。圖／法新社

日本首相高市早苗今天在社群媒體X發文說明，因為右手疼痛前往醫院檢查，做了X光、抽血，也打了針，結果確認沒有骨折，只是發炎引起的疼痛。這則貼文截至晚間9時許有超過370萬次觀看、3000多則發文，引發許多關心。

高市表示，「很感謝全國各地關心我的右手並寄送護具到自民黨總部給我的各位朋友，真的非常謝謝大家」。她表示，每天因為洗手等各種狀況需要換很多次護具，真的幫助很大。

她提到右手現況，表示因為有兩根手指明顯彎曲，原本很擔心是不是骨折，幸好昨天到醫院接受檢查，醫師判定只要發炎消退就沒問題，接下來會擦止痛消炎藥膏、戴護具保護右手，同時繼續全力投入工作。

她也提到，自去年秋天上任以來，每天行程都被媒體追蹤報導，擔心給醫院造成困擾，因此連類風濕性關節炎患者必須定期進行的血液檢查，以及還沒完成的牙科治療都一直拖著。她坦言，健康管理本來也是工作的一部分，未來有需要時會正常就醫。

高市最後向外界致歉並感謝大家的關心，表示「讓大家擔心了，真的很抱歉，也謝謝各位」。

許多網友留言打氣，表示「健康第一」；還有醫療人員留言說，「我們全體醫療從業人員，真心希望能為日本最努力付出的人提供醫療協助。請不用擔心會造成困擾，為了日本，請務必依賴我們，我們一直為您加油」。

高市早苗 日本

延伸閱讀

中駐日使館批日教科書「美化侵略戰爭」 學者：做績效給中國政府看

中日關係緊張 中國滑雪愛好者從北海道轉戰東北

中國駐日大使：中日關係陷邦交正常化以來最嚴峻困難局面

日本扣押中國漁船並逮捕船長 3年多來首次

相關新聞

右手疼痛就醫…高市早苗親曝狀況「讓大家擔心了」 網友打氣：健康第一

日本首相高市早苗今天在社群媒體X發文說明，因為右手疼痛前往醫院檢查，做了X光、抽血，也打了針，結果確認沒有骨折，只是發炎...

中駐日使館批日教科書「美化侵略戰爭」 學者：做績效給中國政府看

中國駐日大使館官方X帳號近日連續發文，指稱日本教科書「美化侵略戰爭」。學者分析，中國使館的政界工作空間正在縮小

魯比歐、王毅13日進行會談 美國國務院：正面且具建設性

路透14日報導，美國國務院當天表示，美國國務卿魯比歐和中國大陸外交部長王毅13日的會談「正面且具建設性」，也討論到美國總...

法凱旋門爆男子持刀襲警！嫌遭警開槍後送醫不治 被曝有恐怖主義前科

法國24小時電視台（France 24）報導，法國官員表示，巴黎著名地標凱旋門13日舉行儀式時，發生男子持刀和剪刀襲警事...

指有義務與中方溝通 魯比歐：不與中國對話是「地緣政治失策」

美國國務卿魯比歐14日在德國慕尼黑安全會議（MSC）演說。被問到美國和中國大陸的關係，他說「我們有義務與他們溝通並談話」...

太陽核心溫度10倍！美核融合新創達1.5億度 拚2028年為微軟供電

美國核融合新創公司Helion 13日宣布，「北極星」（Polaris）原型機電漿溫度已達攝氏1億5千萬度，約為太陽核心...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。