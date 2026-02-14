烏克蘭稱與IMF達成協議 82億美元新貸款條件部分放寬

快訊

中央社／ 基輔14日綜合外電報導
烏克蘭總理思維里登科表示，烏克蘭政府已與國際貨幣基金（IMF）達成協議，一項金額82億美元新貸款計畫的部分條件將放寬，其中包括敏感的增稅方案。圖／路透社
烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）今天表示，烏克蘭政府已與國際貨幣基金（IMF）達成協議，一項金額82億美元新貸款計畫的部分條件將放寬，其中包括敏感的增稅方案。

路透社報導，思維里登科指出，IMF理事會預計將在下次會議審核這項計畫。她強調，這項計畫獲得批准至關重要，因為這將有助於啟動其他國際援助，包括歐盟一筆高達900億歐元（約1068億美元）的貸款。

隨著與俄羅斯的戰爭邁入第5年，烏克蘭高度依賴西方金融援助來維持國防開支、支撐經濟運作，以及支付工資和退休金。

思維里登科辦公室今天發布聲明指出，經過討論之後，「IMF代表團已簡化去年11月達成的協議」，並修訂了部分結構性基準。

去年11月，IMF與烏克蘭曾就這項為期4年的新計畫達成幕僚級協議。當時理事會批准撥款的一項關鍵條件，就是調高針對個體戶的稅率。

