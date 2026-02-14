快訊

中央社／ 東京14日專電
中日關係緊張，中國駐日大使館官方X帳號近日連續發文，指稱日本教科書「美化侵略戰爭」。示意圖／AI生成
中國駐日大使館官方X帳號近日連續發文，指稱日本教科書「美化侵略戰爭」。示意圖／AI生成

中國駐日大使館官方X帳號近日連續發文，指稱日本教科書「美化侵略戰爭」。學者分析，中國使館的政界工作空間正在縮小，

這些貼文是做給中國政府看的績效表現。

產經新聞報導，中國駐日使館自1月30日起陸續發文批評日本教科書，當時正值日本眾議院選舉期間，時機點敏感。

貼文指稱日本歷史教科書在過去20年間出現「美化侵略戰爭」的傾向，並以「#日本歷史教科書修訂運動」為標籤，附上多張教科書頁面圖片，引發關注。

日媒解讀，此舉是在日本首相高市早苗去年於國會答詢說出「台灣有事可能構成存亡危機事態」導致中日緊張就係升溫之際，企圖打出新一波「歷史戰」攻勢，批評日本學校教育沒有正視加害歷史。

其中，2月5日的貼文針對「滿洲事變」的敘述提出質疑，指日本教科書淡化這段歷史，並對比不同年代出版的教科書內容，強調標題從「日本對中國的侵略」改為「滿洲事變與軍部崛起」，並以紅框標示差異。

此外，駐日使館也點名扶桑社（現為育鵬社）出版的中學歷史教科書是由「右翼學者」編纂，卻仍通過日本文部科學省審定，並批評書中將太平洋戰爭描述為「自存自衛」之戰，有把戰爭正當化之嫌。

除了滿洲事變外，相關貼文也涉及「慰安婦」議題與沖繩戰役等內容，質疑日本教科書對歷史責任的表述方式。

東京財團政策研究所主席研究員柯隆指出，這些貼文「完全是做給本國政府看的績效表現」，甚至稱不上是企圖影響日本輿論的「認知戰」層級，大概只是想把發文內容與瀏覽數當作成果回報上去。

他分析，自從高市早苗的國會答詢之後，即使中國加大施壓，多數日本民眾仍冷靜看待日中關係。「聽說就算（中國）大使館舉辦派對，也幾乎沒人參加」。駐日使館的政界工作空間正在縮小，可能連能向上交代的「成果」都快拿不出來，發布這些貼文「或許正反映出，他們現在已經處於束手無策的狀態」。

柯隆也指出，與經濟施壓不同，歷史認知問題對中國本身並沒有實質損害，是一種「在困境時很好用的萬靈丹」，因此未來類似操作很可能還會一再出現。

除了批評日本歷史教科書外，中國駐日使館12日還轉發一段「中國日報」採訪自稱台灣青年楊大譽的影片。

楊大譽在影片中帶著中國口音說，「我爺爺過世之前，一直都想要回到四川的故土去安葬，等80年代開放兩岸探親時，他回到家裡，事實上父母都已經過世，留給他的只有冢中枯骨。他生前念念不忘的是，什麼時候這一代抗戰老兵能夠看到祖國統一的那一天」；他最後說，「我們這一代台灣年輕人，一定要把台灣帶回到祖國懷抱當中」。

這則貼文被不少日本網友留言批評，「個人觀點不代表集體觀點」、「跑到言論自由的地方展開輿論戰，你們早就被看穿了」。

中駐日使館批日教科書「美化侵略戰爭」 學者：做績效給中國政府看

中國駐日大使館官方X帳號近日連續發文，指稱日本教科書「美化侵略戰爭」。學者分析，中國使館的政界工作空間正在縮小

