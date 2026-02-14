德國理梅爾茨：強權政治回歸 歐洲皮要繃緊點

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
德國總理梅爾茨在慕尼黑安全會議上表示，全球政治再度回到大國主導的時代，歐洲必須立即因應。法新社
德國總理梅爾茨在慕尼黑安全會議（MSC）上發表講話，對全球政治進行了嚴厲的評估，他認為歐洲已回到過去那個以權力競爭和戰略對抗為特徵的時代，必須立即因應。

梅爾茨表示，冷戰後的單極世界假設已不再適用，他認為全球政治已再次由主要大國主導，這些大國透過軍事、經濟和技術實力來發揮影響力。

他表示，中國大陸已經有條不紊地佈局，以形塑國際體系，並警告北京可能很快就會在軍事上與美國勢均力敵，這凸顯了美國絕對主導地位的時代已經結束。梅爾茨認為，大陸正日益利用全球相互依存關係，試圖把國際規則改寫為對自身有利。

梅爾茨承認，雖然俄羅斯的經濟規模遠小於歐盟，但歐洲卻未能將經濟實力轉化為戰略優勢。他說，歐洲的軍事、政治和技術潛力仍大多數尚未被充分利用。

梅爾茨強調，自由已不再是理所當然的，他敦促歐洲人接受這個新的現實，但絕不屈服。他表示，只要歐洲願意採取果斷行動並立即做出犧牲，仍有能力和責任去影響全球局勢。

他在強調歐洲責任的同時，也駁斥了歐洲應與美國保持距離的呼籲。他表示，批評者低估了跨大西洋夥伴關係的持久價值，儘管存在政治和文化差異，。

他表示，北約（NATO）仍然是一項戰略優勢，這不僅對歐洲而言如此，對美國來說也是，他敦促雙方重建信任。

梅爾茨 德國

