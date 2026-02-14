拉脫維亞國安局：俄羅斯仍為最大威脅 中國推學術滲透

快訊

中央社／ 維爾紐斯14日專電

拉脫維亞國家安全局近日發布2025年度報告指出，俄羅斯仍是對拉脫維亞國家安全構成最大威脅的國家；中國則持續透過學術與研究合作擴大在當地的影響力。

拉脫維亞公共媒體（LSM）日前報導，拉脫維亞國家安全局（State Security Service，VDD）報告指出，俄羅斯情報與安全機構去年持續對拉脫維亞進行多項行動，包括針對國家基礎設施的惡意活動、積極蒐集情資，以及試圖影響輿論的心理作戰。同時，俄方也持續在網路上散布宣傳與不實資訊。

VDD表示，除俄羅斯外，白俄羅斯與中國的情報與安全部門同樣帶來風險。此外，涉及本國居民激進化的恐怖主義威脅，以及支持恐怖主義的外國人士可能入境，也值得關注。

報導指出，報告中與中國相關的篇幅較往年增加。VDD表示，中國情報與安全機構並未對拉脫維亞採取激進情報行動，但其主要策略在於長期建立與強化影響力，以利在輿論與政策層面促成有利於中國利益的決策。

報告稱，根據掌握資訊，部分拉脫維亞學術與科研人員、政治人物、企業界及文化界人士曾接受資助赴中國訪問。返國後，部分人士在有意或無意間為中國利益發聲，包括倡議深化雙邊合作，或轉述中國官方在重要戰略議題上的立場。不過，報告未點名具體個案。

VDD指出，中國在拉脫維亞學術與研究領域的影響力最為顯著，包括透過例如孔子學院的既有合作機制，及與高等教育機構簽署協議等方式推動交流。

報告並提及，在戰略敏感領域的科研合作，可能涉及智慧財產與技術外流風險。即使在人文領域，相關合作也可能對學術自由造成影響，例如導致學者避免研究對中國敏感或不受歡迎的議題。

拉脫維亞國安局並建議學者，若在社群媒體上接獲可疑聯繫或合作邀請，應提高警覺並通報相關單位。赴中國交流時，也應注意資安風險，包括避免使用主要通訊設備、不插入來源不明的儲存裝置，以及避免遠端連線至拉脫維亞國內的系統等。

至於俄羅斯方面，報告指出，俄方安全機構採取多層次招募方式，透過網路通訊軟體或在犯罪圈中物色對象，包括接觸有前科人士與現役受刑人，作為在拉脫維亞執行犯罪任務的中介或行動者。報告形容，這類人員被視為「一次性特工」，俄方並不關心他們執行任務後的命運。

拉脫維亞國家安全局為該國主要情報安全機構之一，職責涵蓋反情報、機密保護、維護憲政秩序、資訊安全、經濟安全、反恐及貴賓安全維護等。

