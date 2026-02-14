太陽核心溫度10倍！美核融合新創達1.5億度 拚2028年為微軟供電

美國核融合新創公司Helion 13日宣布，「北極星」（Polaris）原型機電漿溫度已達攝氏1億5千萬度，約為太陽核心的10倍。這是首度由民營企業展示可測量的氘氚核融合反應，這項突破使Helion在全球核融合商轉競賽中站上領先位置。

Helion總部位於華盛頓州，目前同時也在該州的馬拉加興建50百萬瓦的「獵戶座」（Orion）商用反應爐，計畫在2028年前為微軟電網供電，未來將擴建至400百萬瓦等級電廠，可供應約30萬戶家庭用電。

在AI資料中心用電需求快速攀升之際，核融合被視為長期穩定、零碳排的無限能源來源。1.5億度是實現商業核融合所需的臨界溫度。中國大陸四川省的人造太陽（EAST）曾達到這個門檻。法國「WEST」核融合裝置去年9月成功將氫等離子體維持1337 秒（約22 分鐘），溫度達5千萬度。

與多數競爭對手將商轉時間訂在2030年代初期不同，Helion提出更積極的時程。他們採用「場反轉型磁場結構」（field-reversed configuration），並主打直接回收電能的設計，省略傳統以蒸汽渦輪機發電的熱轉換流程，理論上可提升效率並縮小設備規模。

研發策略上，Helion採用航太產業效率至上的開發模式，強調快速建造、測試與改良，目前已完成七代原型機。這也被視為該公司能加速進展、突破傳統核融合研發周期的關鍵差異。

樂觀派認為，達到1億5千萬度並成功驗證氘氚反應，代表工程能力已具一定成熟度。透過同時打造原型機與商用反應爐，Helion或許能提前卡位，滿足資料中心對電力的迫切需求。直接發電架構若能穩定運作，也可能在成本與效率上優於傳統路線。

但懷疑聲音同樣明顯。部分專家指出，高溫與可測量反應並不等於商業可行。競爭對手如聯邦核融合系統（Commonwealth Fusion Systems）採用托卡馬克技術（tokamak, 一種利用磁場約束技術的環形核融合實驗裝置），雖然進度較保守，但技術路線較為成熟，且資金實力更為雄厚。相較之下，Helion尚未確認達成「科學收支平衡」，也未證明能長時間穩定維持電漿反應。燃料來源、材料耐受性與大規模運轉可靠度，仍是待解難題。