小鎮校園槍擊奪6師生性 加拿大總理獻花致哀

加拿大偏遠小鎮坦布勒嶺（Tumbler Ridge）大規模槍擊事件造成9人喪生，包括槍手和6名師生，總理卡尼和在野黨領袖今天在臨時悼念場地獻花致哀，並且參與守夜活動。

路透社報導，人口約2400人的卑詩省（BritishColumbia）小鎮坦布勒嶺（Tumbler Ridge）本月10日發生加拿大數一數二嚴重的大規模槍擊事件，坦布勒嶺中學1名教師和5名學生罹難。

自由黨（Liberal Party）的卡尼（Mark Carney）今天在校園外的樹下獻上花束，並與其他官員相互擁抱、握手。保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）以及其他小黨領袖也同行。

他們之後參與守夜活動。卡尼對悲痛的居民表示：「加拿大全體人民永遠與你們同在。」

卡尼說：「當明天醒來，覺得這個世界令人難以承受時，請記得千千萬萬加拿大人與你們同在。」

根據警方說法，18歲槍手魯特賽拉爾（Jesse VanRootselaar）受心理健康問題所擾。她先在家中殺害母親與繼弟，然後到坦布勒嶺中學犯案，隨機開槍，並且自戕身亡。

警方表示，魯特賽拉爾出生時為男性，6年前開始以女性身分生活。

