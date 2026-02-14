影／中國若對台動武美該不該出兵？民主黨眾議員歐凱秀這麼說

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國紐約州民主黨籍進步派眾議員歐凱秀13日參加慕尼黑安全會議。美聯社
美國紐約州民主黨籍進步派眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）13日在德國出席慕尼黑安全會議受訪時，被問及若中國對台動武，美國是否應出兵協防台灣。她作答時一度停頓，並未對是否軍事介入作出明確承諾。

先前曾有報導指出，歐凱秀及幕僚團隊正為她2028年角逐聯邦參議員，甚至問鼎白宮積極備戰。根據紐約郵報報導與「X」上的現場畫面，歐凱秀面對彭博電視主持人拉夸（Francine Lacqua）詢問「美國是否該派兵保衛台灣」時一度語塞。她表示：「呃，你知道，我認為這當然是美國一項非常長期的政策。」

她接著說：「我們所希望的是，確保永遠不會走到那一步。」

歐凱秀還表示，美國希望在經濟與對外政策上採取各種作法，降低發生衝突的可能性，避免局勢走到必須面對軍事對抗的地步。

美國 眾議員 軍事

