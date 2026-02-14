快訊

NBA／「控衛之神」畫下句點！ 保羅宣布退休告別21年輝煌生涯

迪士尼法務出動！Seedance 2.0生成蜘蛛人、星戰角色 被警告停止侵權

蘋果今年推摺疊iPhone Fold！爆料大神曝：其實還有一款「iPhone Flip」

男子巴黎凱旋門下揮刀 遭警連開數槍擊斃

中央社／ 巴黎13日綜合外電報導
一名持刀男子今天涉嫌在巴黎地標凱旋門（Arc deTriomphe）下威脅執勤員警，隨後遭警方開槍擊斃。圖為凱旋門。路透
一名持刀男子今天涉嫌在巴黎地標凱旋門（Arc deTriomphe）下威脅執勤員警，隨後遭警方開槍擊斃。圖為凱旋門。路透

法國官員表示，一名持刀男子今天涉嫌在巴黎地標凱旋門（Arc deTriomphe）下威脅執勤員警，隨後遭警方開槍擊斃。

警方消息人士告訴法新社，這名男子在無名烈士墓重新點燃長明火的儀式期間威脅員警，遭警方連開數槍擊中。

憲兵表示，其中一名執行儀隊勤務的員警遭刀刺受到輕傷，隨後另一名警察朝攻擊者開槍。這名男子身上還帶著一把剪刀。

法國國家反恐檢察官辦公室表示，犯嫌是1978年出生的法國公民，他在送醫後傷重不治。

一名不願具名的知情人士透露，犯嫌名為巴赫里（Brahim Bahrir），有關當局已掌握到他激進化傾向，並將他列入監控名單。

消息人士說，巴赫里稍早曾致電他所居住的巴黎郊區附近一間警察局，聲稱他將「展開一場大屠殺」，隨後警方展開搜捕行動。

檢方表示，這名男子先前因2012年在比利時襲擊3名警官，遭控犯下謀殺未遂、恐怖主義與其他罪行，被判處17年有期徒刑。他在去年12月出獄。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）讚揚準軍事憲兵，說他們「強力介入，阻止了這場恐怖攻擊」。

法國 憲兵

延伸閱讀

謝文倩大律師畫作 登上法國藝術界年度盛事「藝術首都」展覽

巴黎羅浮宮風波不斷 傳2員工涉票券詐騙被捕

泰國校園傳槍擊3傷…18歲槍手挾持師生遭擊斃 女學生中槍送醫急救

逆襲北美票房神片台灣搶先上映！「鐵肺」潛血色深海體驗深度幽閉恐懼

相關新聞

男子巴黎凱旋門下揮刀 遭警連開數槍擊斃

法國官員表示，一名持刀男子今天涉嫌在巴黎地標凱旋門（Arc deTriomphe）下威脅執勤員警，隨後遭警方開槍擊斃

不排斥伊朗政權更迭！川普稱「那是最好的結果」 美軍備戰數周行動

美國總統川普13日證實，正部署第二支航空母艦打擊群前往中東，並稱伊朗若出現政權更迭，「將是最好的結果」。2名美國官員則透...

美伊局勢升級：美軍派遣最大航母駛向中東

（德國之聲中文網） 美國政府已下令目前位於加勒比海的“福特”(Gerald R. Ford)號航母打擊群移師中東。據美聯社（AP）援引知情人士消息，此舉正值特朗普總統考慮對伊朗采取潛在軍事行動之際。這

美國中情局普通話發片 招募中國軍人線人

（德國之聲中文網）這部發表於2月12日的約1分35秒的視頻，名為“挺身而出的原因：為拯救未來”。全片由中文畫外音敘事，配簡體中文字幕，以虛構情節展現一位中國軍人在對本國軍中高層腐敗以及整個國家制度徹底

民調：三分之二德國人認為美國對世界和平構成威脅

（德國之聲中文網）一項民調顯示，自特朗普2025年1月開始其第二個總統任期以來，德國人對美國的看法急劇惡化。 民調機構阿倫斯巴赫研究所（Allensbach Institute）受戰略與高級領導

威脅伊朗…川普令1個月內達核協議 「不然後果會很慘」

美國總統川普十二日說，希望美國與伊朗在接下來一個月內達成核協議，否則後果將會非常嚴重，對伊朗將「非常慘痛」，「我不希望這...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。