男子巴黎凱旋門下揮刀 遭警連開數槍擊斃

法國官員表示，一名持刀男子今天涉嫌在巴黎地標凱旋門（Arc deTriomphe）下威脅執勤員警，隨後遭警方開槍擊斃。

警方消息人士告訴法新社，這名男子在無名烈士墓重新點燃長明火的儀式期間威脅員警，遭警方連開數槍擊中。

憲兵表示，其中一名執行儀隊勤務的員警遭刀刺受到輕傷，隨後另一名警察朝攻擊者開槍。這名男子身上還帶著一把剪刀。

法國國家反恐檢察官辦公室表示，犯嫌是1978年出生的法國公民，他在送醫後傷重不治。

一名不願具名的知情人士透露，犯嫌名為巴赫里（Brahim Bahrir），有關當局已掌握到他激進化傾向，並將他列入監控名單。

消息人士說，巴赫里稍早曾致電他所居住的巴黎郊區附近一間警察局，聲稱他將「展開一場大屠殺」，隨後警方展開搜捕行動。

檢方表示，這名男子先前因2012年在比利時襲擊3名警官，遭控犯下謀殺未遂、恐怖主義與其他罪行，被判處17年有期徒刑。他在去年12月出獄。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）讚揚準軍事憲兵，說他們「強力介入，阻止了這場恐怖攻擊」。