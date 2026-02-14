快訊

不排斥伊朗政權更迭！川普稱「那是最好的結果」 美軍備戰數周行動

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞13日造訪北卡羅來納州布拉格堡陸軍基地。法新社
美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞13日造訪北卡羅來納州布拉格堡陸軍基地。法新社

美國總統川普13日證實，正部署第二支航空母艦打擊群前往中東，並稱伊朗若出現政權更迭，「將是最好的結果」。2名美國官員則透露，若川普下令攻擊伊朗，美軍正為可能持續數周的軍事行動做準備。

美聯社與路透報導，川普當天造訪北卡羅來納州布拉格堡慰問駐軍時表示，與伊朗「達成協議一直很困難」。他說：「有時候你必須讓對方感到害怕，這才真的能把事情解決。」被記者問及是否施壓推動推翻伊朗教士政權時，川普表示：「看起來這會是最好的結果。47年來，他們只會一直講、講、講。」

川普數周來暗示，他的首要優先事項是要求伊朗進一步縮減核子計畫，但13日補充指出，這只是美國要求伊朗讓步的其中一環。他在談到鎖定德黑蘭核計畫時表示：「如果我們真的這麼做，那只會是任務中最小的一部分。」

此外，川普也說，「福特號」航艦將「很快」自加勒比海啟程前往中東，與美方已在當地集結的軍力會合，並指出加派第二艘航艦是「以防我們談不成協議時會用得上」。

儘管如此，川普仍對美國與伊朗達成協議抱持審慎希望。他談到如何避免美國動武時直言：「給我們他們一開始就該給的那份協議。」並說：「如果他們給我們正確的協議，我們就不會動手。」

路透獨家披露，美國2025年曾派遣兩艘航艦前往中東，並對伊朗核子設施發動攻擊。但2名美方官員指出，這次進行中的規劃要複雜得多。其中一人表示，在一場持續性的軍事行動中，美軍可能不僅打擊伊朗的核子基礎設施，還可能鎖定國家設施與安全機構，但拒絕提供具體細節。他並稱，美方完全預期伊朗會進行報復，進而導致雙方在一段時間內出現來回打擊與報復的局面。

專家指出，對伊朗發動此類行動將使美軍面臨更高風險，因為伊朗擁有相當可觀的飛彈庫存，報復性攻擊也將提高區域衝突升高的風險。白宮與五角大廈未回應有關報復風險或區域衝突可能性的提問。

美伊局勢升級：美軍派遣最大航母駛向中東

（德國之聲中文網） 美國政府已下令目前位於加勒比海的“福特”(Gerald R. Ford)號航母打擊群移師中東。據美聯社（AP）援引知情人士消息，此舉正值特朗普總統考慮對伊朗采取潛在軍事行動之際。這

美國中情局普通話發片 招募中國軍人線人

（德國之聲中文網）這部發表於2月12日的約1分35秒的視頻，名為“挺身而出的原因：為拯救未來”。全片由中文畫外音敘事，配簡體中文字幕，以虛構情節展現一位中國軍人在對本國軍中高層腐敗以及整個國家制度徹底

民調：三分之二德國人認為美國對世界和平構成威脅

（德國之聲中文網）一項民調顯示，自特朗普2025年1月開始其第二個總統任期以來，德國人對美國的看法急劇惡化。 民調機構阿倫斯巴赫研究所（Allensbach Institute）受戰略與高級領導

威脅伊朗…川普令1個月內達核協議 「不然後果會很慘」

美國總統川普十二日說，希望美國與伊朗在接下來一個月內達成核協議，否則後果將會非常嚴重，對伊朗將「非常慘痛」，「我不希望這...

為美伊核談判再加壓 美媒：福特號航艦正前往中東

美聯社及華爾街日報十三日引述消息人士報導，為了支援已在中東的「林肯號」航艦，美國正派「福特號」航艦至該地區。

