民調：三分之二德國人認為美國對世界和平構成威脅

（德國之聲中文網）一項民調顯示，自特朗普2025年1月開始其第二個總統任期以來，德國人對美國的看法急劇惡化。

民調機構阿倫斯巴赫研究所（Allensbach Institute）受戰略與高級領導力中心（Centre for Strategy and Higher Leadership）委托，於1月6日至19日在德國就安全問題展開民調。共有1077名16歲及以上的受訪者參加調查。

調查顯示，65%的受訪者將美國列為對全球和平構成主要威脅的國家之一。一年前，這一比例為46%。2024年，這一比例僅為24%。

調查還顯示，德國人對美國對北約的承諾越來越持懷疑態度。只有約三分之一（32%）的受訪者認為，如果歐洲遭到攻擊，美國會提供軍事援助。另有35%的受訪者表示他們不相信這種情況會發生，而33%的受訪者則表示不確定。

不過，盡管對華盛頓的擔憂日益加劇，俄羅斯仍然是大多數德國人眼中最具威脅的國家。自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，75%至82%的受訪者在年度調查中將俄羅斯列為對全球和平構成最大威脅的國家之一。最新數據顯示，這一比例為81%。

最新調查還顯示，在德國人的和平威脅認知中，中國排名第三。有46%的受訪者將中國列為對世界和平構成威脅的國家之一。

受訪者還被問及他們認為德國在未來幾年內卷入戰爭的可能性有多大。僅有3%的受訪者認為這種情況極有可能發生。28%的受訪者認為這種情況比較可能發生，而24%的受訪者則表示不確定。另有40%的受訪者認為德國卷入戰爭的可能性較小，5%的受訪者則認為這種情況極不可能發生。

