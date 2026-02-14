美國中情局普通話發片 招募中國軍人線人

（德國之聲中文網）這部發表於2月12日的約1分35秒的視頻，名為“挺身而出的原因：為拯救未來”。全片由中文畫外音敘事，配簡體中文字幕，以虛構情節展現一位中國軍人在對本國軍中高層腐敗以及整個國家制度徹底懷疑和失望後，做出向美國中情局提供信息的艱難決定。

短片片尾字幕還顯示出多種與美國中情局聯系的方式，包括匿名通訊和加密路由器等方式。短片的詳細介紹中，中情局還寫道：“中情局希望了解中國的真相，我們正在尋找知情並願意告知我們的可信人士。你掌握的信息可能比你想象的更有價值。我們理解，中國人士可能因種種情勢而有聯系中情局的動機。我們重視並尊重願意與我們溝通的人。保護世界各地與我們合作的所有人士是我們的專業義務。

你是否掌握有關中國高層領導的信息？你是否是軍官，或與軍方有合作往來？你是否從事情報、外交、經濟、科學、先進技術領域的工作，或與從事這些工作的人打交道？請聯系我們。我們想理解真相。”

北京立即回應 強烈譴責

截至2月13日發稿，該短片在YouTube中情局頻道上的瀏覽次數近60萬。2月13日同一天，中國外交部發言人林劍在回答記者就該招募視頻提問時表示，中方會采取一切必要措施，堅決打擊境外反華勢力的滲透和破壞活動，堅決維護國家主權安全和發展利益。林劍沒有具體解釋，中方會采取怎樣的措施。

這不是美國中情局首次用普通話短片有針對性地招募來自中國的或與中國關鍵領域相關的工作人員。在其YouTube頻道上一部發表於9個月前的短片內容和手法類似，標題為"選擇合作的原因：創造美好遠景"，觀看量已超過1500萬。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】