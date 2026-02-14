快訊

美伊局勢升級：美軍派遣最大航母駛向中東

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網） 美國政府已下令目前位於加勒比海的“福特”(Gerald R. Ford)號航母打擊群移師中東。據美聯社（AP）援引知情人士消息，此舉正值特朗普總統考慮對伊朗采取潛在軍事行動之際。這一部署意味著美國將在該地區維持雙航母打擊群的威懾態勢。華盛頓方面正試圖通過持續施壓，迫使伊朗就其核計劃達成一項新的協議。

與此同時，在德國開幕的慕尼黑安全會議上，跨大西洋關系的緊張局勢成為核心話題。德國總理弗裡德裡希·梅爾茨（Friedrich Merz，又譯默茨）在周五的開幕致辭中呼籲美國與歐洲共同“修復並振興跨大西洋信任”。梅爾茨強調，作為北約成員國也符合美國的自身利益。本次會議聚集了包括美國國務卿馬可·盧比奧（Marco Rubio）在內的多國高層官員，各方試圖就過去一年中顯現的盟友分歧展開對話。

慶祝抓捕馬杜羅

在美軍力量向中東集結的同時，特朗普總統周五前往北卡羅來納州的布拉格堡（Fort Bragg）軍事基地，參加針對委內瑞拉領導人馬杜羅（Nicolás Maduro）被捕的慶祝活動。

美國特種部隊在今年年初進入委內瑞拉並將馬杜羅帶走，他目前面臨美國的走私指控。盡管特朗普試圖借此展示軍事勝利，但其國內民意卻在其他外交議題上顯現分歧。一份最新的美聯社-NORC民調顯示，約有七成美國成年人反對特朗普處理格陵蘭島主權爭端的方式，甚至在其所屬的共和黨內部，也有約半數成員對此表示不滿。

此外，美台經貿關系在近期取得了實質性突破。據美國貿易代表辦公室消息，美國與台灣已達成一項貿易協議，將削減幾乎所有關稅壁壘。該協議涵蓋了台灣99%的關稅項目，鑑於美國在計算機芯片生產上對台灣的高度依賴，此舉具有重要的戰略意義。數據顯示，2025年前11個月，台灣對美貿易順差已達到約1270億美元。這一協議的達成恰逢特朗普計劃於今年4月訪問中國前夕，反映出美台經濟聯系正進一步深化。

