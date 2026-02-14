聽新聞
0:00 / 0:00

美廢除溫室氣體「危害認定」 環團怒批：氣候政策最大倒退

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導
美國總統川普12日宣布撤銷「危害認定」。歐新社
美國總統川普12日宣布撤銷「危害認定」。歐新社

川普政府十二日宣布，撤銷被視為限制溫室氣體排放相關法規基礎的科學結論：「危害認定」，並取消對汽車及卡車廢氣排放的聯邦標準。此舉被批評為美國總統川普在氣候變遷政策上的最大倒退。

二○○九年時任民主黨籍美國總統歐巴馬聲明，認定二氧化碳等六種溫室氣體威脅公眾健康與福祉的科學結論。此一危害認定也成為美國「清淨空氣法」下，幾乎限制所有機動車輛及發電廠等溫室氣體排放法規的法律基礎。

但川普十二日在美國環保署（ＥＰＡ）署長李修頓及白宮管理與預算局（ＯＭＢ）局長沃特陪同下，在白宮宣布撤銷危害認定。

無論在朝在野，川普素來指控氣候變遷不過是騙局。他十二日終止危害認定，並痛批此一歐巴馬任內的「災難性」政策嚴重損害美國汽車業，徒增美國消費者購車的成本。川普聲稱，所謂的危害認定並無事實及法律依據，予以撤銷是美國史上規模最大的政府放寬管制行動。

去年獲川普任命為署長的李修頓曾任共和黨籍國會議員。他十二日也宣布廢除汽車排放標準，並批評民主黨政府過去以因應氣候變遷的名義不惜使美國破產，所謂的危害認定扼殺包含美國汽車業的多個行業，而廢除車輛排放標準可替美國納稅人節省達一點三兆元（台幣約四十一點三兆元）。

包括自然資源保護會（ＮＲＤＣ）及「地球正義」等多個環團批評，儘管ＥＰＡ宣布廢除汽車廢氣排放標準，但到頭來將使美國人民付出更高昂的代價。這些環團表明，將會在法庭上挑戰川普政府上述的政策逆轉。這可能引發一場曠日持久的法律戰，官司甚至可能上訴至聯邦最高法院。不過，聯邦最高法院目前以保守派大法官居多。

川普 歐巴馬 氣候變遷 廢氣排放 環團 大法官 環保署

延伸閱讀

美軍第二艘航艦開赴中東！川普稱美伊談判約一個月見真章

川普政府撤銷溫室氣體「危害認定」 衝擊電動車市場

川普擬放寬部分鋼鋁製品關稅救民調 官員也嫌執行起來太麻煩

川習會預定4月登場 美中貿易休戰可能再延長1年

相關新聞

美中關係緊張之際…慕尼黑安全會議登場 魯比歐、王毅場邊會談

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天在慕尼黑安全會議（MunichSecurity Conference）場邊...

美廢除溫室氣體「危害認定」 環團怒批：氣候政策最大倒退

川普政府十二日宣布，撤銷被視為限制溫室氣體排放相關法規基礎的科學結論：「危害認定」，並取消對汽車及卡車廢氣排放的聯邦標準...

威脅伊朗！川普令1個月內達核協議 「不然後果會很慘」

美國總統川普十二日說，希望美國與伊朗在接下來一個月內達成核協議，否則後果將會非常嚴重，對伊朗將「非常慘痛」，「我不希望這...

為美伊核談判再加壓 美媒：「福特號」航艦正前往中東

美聯社及華爾街日報十三日引述消息人士報導，為了支援已在中東的「林肯號」航艦，美國正派「福特號」航艦至該地區。

控陸漁船闖專屬經濟區...日出手扣押 2022年來頭一遭

日本農林水產省水產廳十三日指控一艘中國大陸漁船駛入日本專屬經濟區（ＥＥＺ），因此於十二日扣押該船，並逮捕四十七歲的陸籍船...

俄烏戰火延燒將滿4年 雙方證實下周日日內瓦展開第3輪會談

在美國斡旋下，俄烏和談持續推進。烏克蘭與俄羅斯今天均證實，將於17日至18日在日內瓦舉行第3輪三方會談，盼為延宕近4年的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。