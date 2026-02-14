美廢除溫室氣體「危害認定」 環團怒批：氣候政策最大倒退

川普政府十二日宣布，撤銷被視為限制溫室氣體排放相關法規基礎的科學結論：「危害認定」，並取消對汽車及卡車廢氣排放的聯邦標準。此舉被批評為美國總統川普在氣候變遷政策上的最大倒退。

二○○九年時任民主黨籍美國總統歐巴馬聲明，認定二氧化碳等六種溫室氣體威脅公眾健康與福祉的科學結論。此一危害認定也成為美國「清淨空氣法」下，幾乎限制所有機動車輛及發電廠等溫室氣體排放法規的法律基礎。

但川普十二日在美國環保署（ＥＰＡ）署長李修頓及白宮管理與預算局（ＯＭＢ）局長沃特陪同下，在白宮宣布撤銷危害認定。

無論在朝在野，川普素來指控氣候變遷不過是騙局。他十二日終止危害認定，並痛批此一歐巴馬任內的「災難性」政策嚴重損害美國汽車業，徒增美國消費者購車的成本。川普聲稱，所謂的危害認定並無事實及法律依據，予以撤銷是美國史上規模最大的政府放寬管制行動。

去年獲川普任命為署長的李修頓曾任共和黨籍國會議員。他十二日也宣布廢除汽車排放標準，並批評民主黨政府過去以因應氣候變遷的名義不惜使美國破產，所謂的危害認定扼殺包含美國汽車業的多個行業，而廢除車輛排放標準可替美國納稅人節省達一點三兆元（台幣約四十一點三兆元）。

包括自然資源保護會（ＮＲＤＣ）及「地球正義」等多個環團批評，儘管ＥＰＡ宣布廢除汽車廢氣排放標準，但到頭來將使美國人民付出更高昂的代價。這些環團表明，將會在法庭上挑戰川普政府上述的政策逆轉。這可能引發一場曠日持久的法律戰，官司甚至可能上訴至聯邦最高法院。不過，聯邦最高法院目前以保守派大法官居多。