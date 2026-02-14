聽新聞
控陸漁船闖專屬經濟區...日出手扣押 2022年來頭一遭

聯合報／ 記者廖士鋒、編譯茅毅／綜合報導
大陸漁船12日被日本水產廳扣押，日方13日釋出相關照片。圖／取自日本水產廳九州漁業調整事務所官網
大陸漁船12日被日本水產廳扣押，日方13日釋出相關照片。圖／取自日本水產廳九州漁業調整事務所官網

日本農林水產省水產廳十三日指控一艘中國大陸漁船駛入日本專屬經濟區（ＥＥＺ），因此於十二日扣押該船，並逮捕四十七歲的陸籍船長。這是自二○二二年以來該廳首次扣押大陸漁船，也是今年首次扣押外國漁船。

對此，大陸外交部發言人林劍十三日在例行記者會中說，大陸政府一貫要求本國漁民依法、依規作業，並堅決維護大陸漁民合法權益，也希望日方嚴格遵守「中日漁業協定」、公正執法，保障大陸船員安全及合法權益。

水產廳「九州漁業調整事務所」以該船在九州長崎縣近海的ＥＥＺ不服停船命令且逃逸，違反日本「漁業主權法」為由，共出動「白鷗丸」等四艘執法船舶加以扣押和逮捕；包括船長在內，該船共有十一名船員，日本去年共扣押兩艘外國漁船：台灣及南韓漁船各一艘。十三日晚間在提出會支付保釋金的書面保證後，該船長即獲釋。

日方這次執法的是水產廳，而非相當於大陸海警局及我國海委會海巡署的海上保安廳。水產廳主要負責在日本周邊海域實施船上檢查與打擊非法捕撈活動。

對此，相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔十三日說，現在搜查中，為了防止和抑止外國漁船的違法作業，今後也會毅然應對，並致力取締活動。農水大臣鈴木憲和同日也在內閣會議後說，正盡力掌握相關的事實關係。

在日本首相高市早苗領導的自民黨八日於眾議員大選大獲全勝後，陸日關係持續緊張，大陸駐日大使館十二日在微信公眾號發布十日舉辦新春招待會的新聞稿，大陸駐日大使吳江浩指稱，「當前中日關係陷入邦交正常化以來最為嚴峻困難的局面，責任完全在日方。台灣問題是中國內政，不容任何外部干涉，我們捍衛自身領土主權的立場與態度堅定，沒有任何事情比這更加重大」。

中日關係 漁民 主權 高市早苗 海上保安廳 自民黨

