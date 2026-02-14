為美伊核談判再加壓 美媒：「福特號」航艦正前往中東

美聯社及華爾街日報十三日引述消息人士報導，為了支援已在中東的「林肯號」航艦，美國正派「福特號」航艦至該地區。

美國總統川普致力強制伊朗達成核協議，同時投入更多火力作為他上述作為的後盾。美國海軍目前在該地區部署林肯號等十艘軍艦，而福特號原本在加勒比海，去年十月則在地中海，為了施壓委內瑞拉及委國前總統馬杜洛才調派至加勒比海。

美聯社報導，福特號轉往中東，代表這艘全球現役最大航艦的一次快速轉向。這也不符川普第二任國家安全戰略（ＮＳＳ）及國防戰略（ＮＤＳ）揭櫫美國將以西半球為主、而非其他地區的戰略。

川普一月派林肯號航艦打擊群至波斯灣，加強對伊朗的施壓力道，以回應伊朗對國內反政府示威者的血腥鎮壓，而該打擊群現仍駐留該地區。美國上次在中東部署雙航艦是去年四月，由「杜魯門號」及「卡爾文森號」因應葉門武裝團體「青年運動」。

幾家美媒跟進最早披露的紐約時報，分別引述知情人士及美國官員報導，美國國防部正進行相關準備，第二艘航艦可望在中東部署。根據美媒此前報導，第二艘是「喬治．H．W．布希號」。對此，白宮及五角大廈尚未置評。