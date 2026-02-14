威脅伊朗！川普令1個月內達核協議 「不然後果會很慘」

美國總統川普十二日說，希望美國與伊朗在接下來一個月內達成核協議，否則後果將會非常嚴重，對伊朗將「非常慘痛」，「我不希望這種事發生」。

川普十二日重申十一日在白宮和以色列總理內唐亞胡會談後的說法，即伊朗去年未與美國達成協議，後果是他下令對伊朗發動代號「午夜重錘」的軍事行動，以美軍匿蹤轟炸機Ｂ–２「幽靈」空襲伊朗核設施。

訪美的內唐亞胡十二日則說，「我不諱言，對任何與伊朗的協議，在品質上我都普遍懷疑」。

內唐亞胡還說，美伊任何協議都必須納入對以色列至關重要的內容，像伊朗的飛彈計畫、鈾濃縮活動與伊朗不該為區域內的一些「代理人」武裝團體撐腰，例如巴勒斯坦的哈瑪斯、葉門的青年運動及黎巴嫩的真主黨，以全面削弱伊朗在區域內的影響力，且不該只談伊核議題。

外媒報導，以軍最近完成對其所有戰區的新一輪進攻作戰計畫，在持續加薩走廊戰事的同時，以軍正將作戰重心轉向伊朗。美伊六日由中東國家阿曼居間舉行伊核會談。支持伊朗的俄羅斯外長拉夫羅夫十三日則與沙烏地阿拉伯外長費瑟通話，討論伊朗及加薩情勢。

美中外長 慕尼黑安全會議會面

另，第六十二屆慕尼黑安全會議十三至十五日在德國慕尼黑召開。兩國集團（Ｇ２）外長、美國國務卿魯比歐及中國大陸外長王毅均與會，魯、王預定十四日先後發表演說。

十三日先在場邊舉行共一小時的「魯王會」。兩人在德國巴伐利亞邦首府慕尼黑一家大飯店分率美中由高階幕僚組成的代表團在媒體前握手合影，但都沒對路透等媒體提問置評，也未發表談話。這是兩人以外長身分的第二次面對面會談，上次會面是去年七月在馬來西亞，兩人之間也曾多次通話。

本屆慕尼黑安全會議原邀請伊朗官員與會，但在德黑蘭自去年十二月下旬血腥鎮壓示威者後撤回，伊朗末代王儲芮沙．巴勒維則可望發表演說。十二日根據總部在美國的「人權行動者新聞通訊社」（ＨＲＡＮＡ），因鎮壓而罹難的人數至少達七○○二人，且實際死亡人數恐更多。