聽新聞
0:00 / 0:00

威脅伊朗！川普令1個月內達核協議 「不然後果會很慘」

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普十二日說，希望美國與伊朗在接下來一個月內達成核協議，否則後果將會非常嚴重，對伊朗將「非常慘痛」，「我不希望這種事發生」。

川普十二日重申十一日在白宮和以色列總理內唐亞胡會談後的說法，即伊朗去年未與美國達成協議，後果是他下令對伊朗發動代號「午夜重錘」的軍事行動，以美軍匿蹤轟炸機Ｂ–２「幽靈」空襲伊朗核設施

訪美的內唐亞胡十二日則說，「我不諱言，對任何與伊朗的協議，在品質上我都普遍懷疑」。

內唐亞胡還說，美伊任何協議都必須納入對以色列至關重要的內容，像伊朗的飛彈計畫、鈾濃縮活動與伊朗不該為區域內的一些「代理人」武裝團體撐腰，例如巴勒斯坦的哈瑪斯、葉門的青年運動及黎巴嫩的真主黨，以全面削弱伊朗在區域內的影響力，且不該只談伊核議題。

外媒報導，以軍最近完成對其所有戰區的新一輪進攻作戰計畫，在持續加薩走廊戰事的同時，以軍正將作戰重心轉向伊朗。美伊六日由中東國家阿曼居間舉行伊核會談。支持伊朗的俄羅斯外長拉夫羅夫十三日則與沙烏地阿拉伯外長費瑟通話，討論伊朗及加薩情勢。

美中外長 慕尼黑安全會議會面

另，第六十二屆慕尼黑安全會議十三至十五日在德國慕尼黑召開。兩國集團（Ｇ２）外長、美國國務卿魯比歐及中國大陸外長王毅均與會，魯、王預定十四日先後發表演說。

十三日先在場邊舉行共一小時的「魯王會」。兩人在德國巴伐利亞邦首府慕尼黑一家大飯店分率美中由高階幕僚組成的代表團在媒體前握手合影，但都沒對路透等媒體提問置評，也未發表談話。這是兩人以外長身分的第二次面對面會談，上次會面是去年七月在馬來西亞，兩人之間也曾多次通話。

本屆慕尼黑安全會議原邀請伊朗官員與會，但在德黑蘭自去年十二月下旬血腥鎮壓示威者後撤回，伊朗末代王儲芮沙．巴勒維則可望發表演說。十二日根據總部在美國的「人權行動者新聞通訊社」（ＨＲＡＮＡ），因鎮壓而罹難的人數至少達七○○二人，且實際死亡人數恐更多。

伊朗 美國 慕尼黑 內唐亞胡 加薩走廊 核設施 飛彈

延伸閱讀

美軍第二艘航艦開赴中東！川普稱美伊談判約一個月見真章

川普政府撤銷溫室氣體「危害認定」 衝擊電動車市場

川普擬放寬部分鋼鋁製品關稅救民調 官員也嫌執行起來太麻煩

川習會預定4月登場 美中貿易休戰可能再延長1年

相關新聞

美中關係緊張之際…慕尼黑安全會議登場 魯比歐、王毅場邊會談

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天在慕尼黑安全會議（MunichSecurity Conference）場邊...

威脅伊朗！川普令1個月內達核協議 「不然後果會很慘」

美國總統川普十二日說，希望美國與伊朗在接下來一個月內達成核協議，否則後果將會非常嚴重，對伊朗將「非常慘痛」，「我不希望這...

為美伊核談判再加壓 美媒：「福特號」航艦正前往中東

美聯社及華爾街日報十三日引述消息人士報導，為了支援已在中東的「林肯號」航艦，美國正派「福特號」航艦至該地區。

控陸漁船闖專屬經濟區...日出手扣押 2022年來頭一遭

日本農林水產省水產廳十三日指控一艘中國大陸漁船駛入日本專屬經濟區（ＥＥＺ），因此於十二日扣押該船，並逮捕四十七歲的陸籍船...

俄烏戰火延燒將滿4年 雙方證實下周日日內瓦展開第3輪會談

在美國斡旋下，俄烏和談持續推進。烏克蘭與俄羅斯今天均證實，將於17日至18日在日內瓦舉行第3輪三方會談，盼為延宕近4年的...

慕尼黑安全會議 烏克蘭外長會晤王毅討論中國大陸促和角色

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）表示，他今天在慕尼黑安全會議上會見中國外長王毅，討論如何終止俄羅斯對烏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。