俄烏戰火延燒將滿4年 雙方證實下周日日內瓦展開第3輪會談

在美國斡旋下，俄烏和談持續推進。烏克蘭與俄羅斯今天均證實，將於17日至18日在日內瓦舉行第3輪三方會談，盼為延宕近4年的戰事尋求解方。

烏克蘭首席談判代表、國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫透過社群媒體表示，烏方代表團將聚焦軍事、政治及安全等議題，成員與前次會談大致相同，包括總統府幕僚長布達諾夫（Kyrylo Budanov）與格納托夫中將（Andriy Gnatov）等人，相關準備工作已展開。

根據烏媒UNN報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天也確認會談消息。俄方代表團將由去年在伊斯坦堡會談時擔任團長的俄羅斯前文化部長梅丁思基（Vladimir Medinsky）率領。俄方在前兩輪於阿布達比舉行的會談中，皆由高層軍方官員領軍。

烏俄雙方上月在美國介入下首度舉行三方會面，上輪會談促成交換314名戰俘。儘管基輔方面多次形容會談具建設性，但兩輪談判均未在領土主權等核心議題上縮小歧見。

俄羅斯多次表示，和談前提是烏克蘭自整個頓巴斯地區撤軍，包括目前仍由烏軍控制的區域；烏方則重申，相關要求已逾越其「紅線」。

美國「大西洋月刊」12日刊出與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的專訪。澤倫斯基表示，寧可暫無解決方案，也不會在壓力下接受不理想安排。他並重申，一旦實現停火，必須立即落實美歐提供的安全保障。

英國「金融時報」10日報導，美方施壓基輔須於5月15日前舉行總統大選，並就與俄羅斯達成的任何和平協議舉行公投，否則可能失去美方擬提供的安全保障。基輔隨後否認相關說法。澤倫斯基在線上回應媒體提問時表示，須在建立可靠安全保障並實現停火後，才會舉行選舉。