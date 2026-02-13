快訊

美股早盤／CPI沒驚喜三大指數震盪 應材飆漲12%拉抬費半

人才荒…學界延後退休者眾 公立大學正教授7成逾55歲

還能這樣玩？新北高手百萬大紅包一次對中7注 700萬爽入袋

聽新聞
0:00 / 0:00

俄烏戰火延燒將滿4年 雙方證實下周日日內瓦展開第3輪會談

中央社／ 基輔13日專電
俄烏戰火延燒至今已將滿4年。圖／法新社
俄烏戰火延燒至今已將滿4年。圖／法新社

在美國斡旋下，俄烏和談持續推進。烏克蘭俄羅斯今天均證實，將於17日至18日在日內瓦舉行第3輪三方會談，盼為延宕近4年的戰事尋求解方。

烏克蘭首席談判代表、國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫透過社群媒體表示，烏方代表團將聚焦軍事、政治及安全等議題，成員與前次會談大致相同，包括總統府幕僚長布達諾夫（Kyrylo Budanov）與格納托夫中將（Andriy Gnatov）等人，相關準備工作已展開。

根據烏媒UNN報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天也確認會談消息。俄方代表團將由去年在伊斯坦堡會談時擔任團長的俄羅斯前文化部長梅丁思基（Vladimir Medinsky）率領。俄方在前兩輪於阿布達比舉行的會談中，皆由高層軍方官員領軍。

烏俄雙方上月在美國介入下首度舉行三方會面，上輪會談促成交換314名戰俘。儘管基輔方面多次形容會談具建設性，但兩輪談判均未在領土主權等核心議題上縮小歧見。

俄羅斯多次表示，和談前提是烏克蘭自整個頓巴斯地區撤軍，包括目前仍由烏軍控制的區域；烏方則重申，相關要求已逾越其「紅線」。

美國「大西洋月刊」12日刊出與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的專訪。澤倫斯基表示，寧可暫無解決方案，也不會在壓力下接受不理想安排。他並重申，一旦實現停火，必須立即落實美歐提供的安全保障。

英國「金融時報」10日報導，美方施壓基輔須於5月15日前舉行總統大選，並就與俄羅斯達成的任何和平協議舉行公投，否則可能失去美方擬提供的安全保障。基輔隨後否認相關說法。澤倫斯基在線上回應媒體提問時表示，須在建立可靠安全保障並實現停火後，才會舉行選舉。

俄羅斯 烏克蘭 俄烏戰爭

延伸閱讀

堅持戴戰亡同袍肖像頭盔 烏選手遭冬奧禁賽 澤倫斯基批不道德

冬奧／烏選手戴悼念頭盔遭禁賽 澤倫斯基頒勳章表支持

堅持戴悼戰亡運動員頭盔參賽…烏選手遭取消資格 澤倫斯基發聲批評

傳美國施壓舉行大選 澤倫斯基：安全保障與停火是前提

相關新聞

美中關係緊張之際…慕尼黑安全會議登場 魯比歐、王毅場邊會談

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天在慕尼黑安全會議（MunichSecurity Conference）場邊...

俄烏戰火延燒將滿4年 雙方證實下周日日內瓦展開第3輪會談

在美國斡旋下，俄烏和談持續推進。烏克蘭與俄羅斯今天均證實，將於17日至18日在日內瓦舉行第3輪三方會談，盼為延宕近4年的...

慕尼黑安全會議 烏克蘭外長會晤王毅討論中國大陸促和角色

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）表示，他今天在慕尼黑安全會議上會見中國外長王毅，討論如何終止俄羅斯對烏...

美中緊張焦點…中資錢凱港不受監管 美警告秘魯：代價是犧牲主權

秘魯法院的裁定對主管機關監管一座中國建造的超級港口作出限制。美國總統川普政府發出明確警告，認為中國鞏固對當地重要基礎設施...

南海情勢緊張…菲中官員隔空互嗆、措詞激烈 菲外交部盼降溫

在南海情勢緊張、菲中官員言語交鋒持續加劇之際，菲律賓外交部重申應透過外交途徑處理爭端，而非訴諸高調的公開交鋒，以避免菲中...

慕尼黑安全會議前夕 歐盟民調揭68%民眾認為「國家正受威脅」

慕尼黑安全會議召開前夕，歐盟發布最新民調顯示，約68%的受訪民眾認為國家正受到威脅；贊同歐盟目前整體國防投資水準，或認為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。