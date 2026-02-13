美中關係緊張之際…慕尼黑安全會議登場 魯比歐、王毅場邊會談

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）場邊與中國外交部長王毅會面，此時正值華府與北京關係緊張之際。

法新社報導，在兩人會面的前幾天，美國總統川普（Donald Trump）表示，可能於今年稍晚在白宮接待中國國家主席習近平，全球兩大經濟體正試圖重啟因貿易戰受損的雙邊關係。

魯比歐今天抵達這座德國城市，預計明天將在這個聚焦於國際安全與國防的年度會議上發表演說。

路透社報導，這是魯比歐與王毅至少第2次面對面會談。華盛頓與北京雙方近期積極降低包括貿易、關稅爭端及台灣未來等議題引發的緊張氛圍。

本月稍早，川普曾與習近平通電話，這位共和黨籍總統形容通話「相當正面」。

魯比歐和王毅會前握手並合影，接著雙方代表團在慕尼黑市中心一間飯店會議室分別坐定位。雙方並未發表公開談話，且未回應記者現場提問。