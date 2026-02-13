快訊

媽媽帶未成年兒賭城狂歡…升級性愛趴還指定配對 下場慘了

小年夜前日夜溫差大！除夕起桃園以北轉濕涼 春節連假天氣曝光

1.4億紅包自己賺！大樂透春節加碼 大小紅包獎號出爐看過來

美中關係緊張之際…慕尼黑安全會議登場 魯比歐、王毅場邊會談

中央社／ 慕尼黑13日綜合外電報導
魯比歐和王毅會前握手並合影，接著雙方代表團在慕尼黑市中心一間飯店會議室分別坐定位。 美聯社
魯比歐和王毅會前握手並合影，接著雙方代表團在慕尼黑市中心一間飯店會議室分別坐定位。 美聯社

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）場邊與中國外交部長王毅會面，此時正值華府與北京關係緊張之際。

法新社報導，在兩人會面的前幾天，美國總統川普（Donald Trump）表示，可能於今年稍晚在白宮接待中國國家主席習近平，全球兩大經濟體正試圖重啟因貿易戰受損的雙邊關係。

魯比歐今天抵達這座德國城市，預計明天將在這個聚焦於國際安全與國防的年度會議上發表演說。

路透社報導，這是魯比歐與王毅至少第2次面對面會談。華盛頓與北京雙方近期積極降低包括貿易、關稅爭端及台灣未來等議題引發的緊張氛圍。

本月稍早，川普曾與習近平通電話，這位共和黨籍總統形容通話「相當正面」。

魯比歐和王毅會前握手並合影，接著雙方代表團在慕尼黑市中心一間飯店會議室分別坐定位。雙方並未發表公開談話，且未回應記者現場提問。

王毅 北京 魯比歐 慕尼黑

延伸閱讀

慕尼黑安全會議 烏克蘭外長會晤王毅討論中國大陸促和角色

陸建「匈塞鐵路」通車前夕 匈牙利總理會見王毅：歡迎更多陸企投資

美國丹麥格陵蘭展開外交磋商 盧比歐預期好結果

烏克蘭和談頓內茨克問題棘手 盧比歐稱正積極調解

相關新聞

美中緊張焦點…中資錢凱港不受監管 美警告秘魯：代價是犧牲主權

秘魯法院的裁定對主管機關監管一座中國建造的超級港口作出限制。美國總統川普政府發出明確警告，認為中國鞏固對當地重要基礎設施...

南海情勢緊張…菲中官員隔空互嗆、措詞激烈 菲外交部盼降溫

在南海情勢緊張、菲中官員言語交鋒持續加劇之際，菲律賓外交部重申應透過外交途徑處理爭端，而非訴諸高調的公開交鋒，以避免菲中...

美中關係緊張之際…慕尼黑安全會議登場 魯比歐、王毅場邊會談

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天在慕尼黑安全會議（MunichSecurity Conference）場邊...

慕尼黑安全會議 烏克蘭外長會晤王毅討論中國大陸促和角色

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）表示，他今天在慕尼黑安全會議上會見中國外長王毅，討論如何終止俄羅斯對烏...

慕尼黑安全會議前夕 歐盟民調揭68%民眾認為「國家正受威脅」

慕尼黑安全會議召開前夕，歐盟發布最新民調顯示，約68%的受訪民眾認為國家正受到威脅；贊同歐盟目前整體國防投資水準，或認為...

泰國清廉指數下滑排116名 總理阿努廷誓言加強打貪

國際透明組織（TI）公布2025年全球清廉印象指數（CPI），在全球182個國家或地區中，泰國僅得33分，排名第116。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。